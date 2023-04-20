Что владельцам ипотечных кредитов нужно знать о паузе во второй ставке Банка Канады

По мнению экспертов, решение Банка Канады удерживать ставки второй раз подряд должно стать стабилизирующей силой на ипотечном рынке Канады.

Центральный банк Канады принял решение сохранить ставку овернайт на уровне 4,5% в среду, подтвердив ожидания экономистов. В прошлом месяце Банк Канады стал первым крупным центральным банком, приостановившим повышение процентных ставок.

“Для многих владельцев ипотечных кредитов это на самом деле означает, что в ближайшее время, вероятно, наступит период стабильности, прежде чем [процентные ставки] начнут снижаться”, – говорит Лия Златкин, ипотечный брокер и эксперт из LowestRates.ca , заявил в интервью в среду.

Златкин сказала, что она прогнозирует двухлетний период времени, прежде чем ставки начнут нормализовываться.

“Это приведет к стабильным ставкам по ипотечным кредитам и стоимости жилья и позволит более точно прогнозировать на оставшуюся часть года”, – Джеймс Лэрд, сопредседатель правления Ratehub.ca и президент ипотечного кредитора CanWise, говорится в заявлении в среду.

В нынешних условиях Златкин сказала, что она рекомендует стратегию “спрятать голову в песок”, при которой люди могли бы извлечь выгоду из ожидания нескольких лет, чтобы зафиксировать более низкую процентную ставку по своей ипотеке.

“Если у вас переменная ставка, вы можете быть спокойны, зная, что какое-то время ситуация будет стабильной. Если вы чувствуете это давление, если вы чувствуете эту боль, что ж, возможно, пришло время начать рассматривать нашу краткосрочную фиксированную ставку, чтобы переждать оставшуюся часть шторма”, – сказала она.

По словам Златкин, большинству клиентов она рекомендует выбрать ипотечный продукт с фиксированным сроком погашения на один или два года, в зависимости от сроков.

“Для 97 процентов клиентов я рекомендую фиксированную ипотеку на два года, или на три года, или даже на один год. Так что краткосрочные фиксированные ставки – это то, к чему нужно стремиться”, – сказала она.