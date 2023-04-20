Что владельцам ипотечных кредитов нужно знать о паузе во второй ставке Банка Канады

Центральный банк Канады принял решение сохранить ставку овернайт на уровне 4,5% в среду, подтвердив ожидания экономистов. В прошлом месяце Банк Канады стал первым крупным центральным банком, приостановившим повышение процентных ставок.
“Для многих владельцев ипотечных кредитов это на самом деле означает, что в ближайшее время, вероятно, наступит период стабильности, прежде чем [процентные ставки] начнут снижаться”, – говорит Лия Златкин, ипотечный брокер и эксперт из LowestRates.ca , заявил в интервью в среду.
Златкин сказала, что она прогнозирует двухлетний период времени, прежде чем ставки начнут нормализовываться.
“Это приведет к стабильным ставкам по ипотечным кредитам и стоимости жилья и позволит более точно прогнозировать на оставшуюся часть года”, – Джеймс Лэрд, сопредседатель правления Ratehub.ca и президент ипотечного кредитора CanWise, говорится в заявлении в среду.
В нынешних условиях Златкин сказала, что она рекомендует стратегию “спрятать голову в песок”, при которой люди могли бы извлечь выгоду из ожидания нескольких лет, чтобы зафиксировать более низкую процентную ставку по своей ипотеке.
“Если у вас переменная ставка, вы можете быть спокойны, зная, что какое-то время ситуация будет стабильной. Если вы чувствуете это давление, если вы чувствуете эту боль, что ж, возможно, пришло время начать рассматривать нашу краткосрочную фиксированную ставку, чтобы переждать оставшуюся часть шторма”, – сказала она.
По словам Златкин, большинству клиентов она рекомендует выбрать ипотечный продукт с фиксированным сроком погашения на один или два года, в зависимости от сроков.
“Для 97 процентов клиентов я рекомендую фиксированную ипотеку на два года, или на три года, или даже на один год. Так что краткосрочные фиксированные ставки – это то, к чему нужно стремиться”, – сказала она.