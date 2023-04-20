Разработчики игр про Наруто и ДжоДжо закрывают офис в Монреале, который функционировал с 2016 года

Японская компания CyberConnect 2 объявила о закрытии своей студии в Монреале.

Японская компания CyberConnect 2 объявила о закрытии своей студии в Монреале. Канадское подразделение будет расформировано к концу июля после семи лет работы. Офис был открыт в 2016 году.

«CyberConnect 2 продолжит расти и двигаться вперёд, используя опыт, полученный в Монреале. Благодарим за понимание, и рассчитываем на вашу поддержку и содействие», — говорится в официальном заявлении компании.

Согласно информации на сайте, в настоящий момент в CyberConnect2, а именно в токийском и монреальском подразделениях, работает 263 человека. Студия известна по серии ролевых экшенов .hack//, а также файтингам по мотивам Naruto, Dragon Ball Z, JoJo’s Bizarre Adventure и Demon Slayer.

Пока неясно, сколько сотрудников будет уволено.