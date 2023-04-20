В Италии подскочили розничные цены на спагетти: виной всему – Канада

В Италии на фоне падения цен на зерно значительно выросли розничные цены на пасту, 17 апреля сообщает ассоциация сельхозпроизводителей

В Италии на фоне падения цен на зерно значительно выросли розничные цены на пасту, 17 апреля сообщает ассоциация сельхозпроизводителей. «Макаронные изделия получают непосредственно в результате переработки пшеницы с добавлением только воды, и поэтому нет никаких оснований для расхождений в ценах», — сообщает источник.

Ассоциация считает, что итальянский потребитель столкнулся со спекуляцией в виде необоснованного повышения цен на импортное зерно из Канады. Напомним, паста является символом Италии. За один год итальянцы потребляют около 1 600 000 тонн.

Первый урожай кормовых бобов уже собран в итальянском регионе Лацио — почти на месяц раньше, в Апулии сбор гороха начался на две недели раньше, а в Венето спаржа созрела более чем на десять дней раньше, чем обычно, в то время как на рынке Campagna Amica di Roma фермеры уже продают клубнику Terracina, римские артишоки, агретти, кабачки и дикорастущие травы.

Аномальная жара и засуха негативно сказались на урожае по всей стране. В результате сезонные предложения фруктов и овощей на фермерских рынках претерпели сильные метаморфозы. Перегрев приводит к нарушению нормальных циклов урожая, влияет на календарь сбора урожая и доступность определенных видов овощей как по цене, так и по объему предложения.

Coldiretti на основе данных Isac Cnr, которые регистрируют температуру в Италии с 1800 года, отмечает, что количество осадков в первые два месяца нынешнего года снизилось по сравнению аналогичным периодом 2022 года, когда осадков было на 30% меньше, чем в среднем. При том 2022 год был самым жарким годом в Италии с 1800 года.

Ложная весна в этом году вызвала шок у посевов, обманутых необычно ранним теплом, заставив овощи созреть внезапно и одновременно, что сделало невозможным планирование сбора урожая. В результате на прилавках наблюдается бум первых фруктов и овощей, который неизбежно сменится дефицитом.