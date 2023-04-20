Расследуются два пожара на Западном острове Монреаля

Отдел по расследованию поджогов SPVM расследует оба инцидента.

В воскресенье отдел по расследованию поджогов Монреальской полиции снова был занят на Западном острове расследованием двух подозрительных пожаров.

Один произошел в транспортной компании в Дорвале, а другой всего через несколько часов в Пьерфонд-Роксборо.

Служба пожарной безопасности Монреаля (SIM) была вызвана на проспект Андре, недалеко от бульвара Хаймус, около 1:30 воскресного утра, где находилась автостоянка для автотранспортного предприятия. Пламя затронуло около 10 транспортных средств.

Сообщений о ранениях не поступало. Но полиция утверждает, что подозреваемых видели до того, как начался пожар.

Следователи просматривали видеозапись инцидента с камер видеонаблюдения.

Затем, около 4 часов утра, полиция и пожарные были вызваны в дом на улице Антуан-Фокон, недалеко от улицы Шейнфелд в Пьерфонд-Роксборо, в ответ на сообщения о взрыве.

Рядом с машиной на подъездной дорожке к дому был обнаружен газовый баллончик. Подозреваемых не было, и никто не пострадал, но машине был нанесен значительный ущерб.

Отдел по расследованию поджогов SPVM расследует оба инцидента.