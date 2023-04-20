Количество антисемитских инцидентов в Канаде остается значительным

Согласно ежегодному отчету, опубликованному 17 апреля организацией «Б’най Брит Канада», количество антисемитских инцидентов в Канаде достигло исторического максимума, несмотря на небольшое снижение в 2022 году.

Организация заявила, что в 2022 году каждый день происходило почти восемь антисемитских инцидентов, причем 74% из них происходили в Интернете. Кроме того, произошло 404 случая вандализма, что на 54% больше, чем в 2021 году, а количество инцидентов в Онтарио выросло на 64%.

«Мы встревожены цифрами этого отчета», — заявил в пресс-релизе генеральный директор «Б’най Брит Канада» Майкл Мостин. «Хотя по сравнению с прошлым годом произошло незначительное снижение, антисемитские инциденты продолжают происходить неприемлемыми и опасными темпами. Откровенно говоря, количество ненависти, направленной на канадских евреев, просто позорно».

Известные инциденты 2022 года включают требование оттавского политика, чтобы его соседи – евреи ответили за израильско-палестинский конфликт, антисемитские граффити, изображающие еврея в перекрестии прицела в Йоркском университете, водитель доставки, угрожающий студентам в ешиве в Торонто, и школьники изображающие нацистское приветствие в классе. В других случаях, на которые ссылались, протестующие в Торонто призывали к уничтожению Израиля, а несколько хоккеистов приставали к своему товарищу по команде – еврею, спрашивая его: «Разве тебе не следует носить звезду на руке?» и кричали «в душе пахнет Аушвицем» в раздевалке.

Антисемитизм в Интернете можно найти на каждой крупной платформе социальных сетей. В посте в «Фейсбуке», созданном в Монреале, еврейская община была обвинена в «желании истребить и контролировать мир». Пользователь «Инстаграма» из Торонто написал: «Евреи владеют Википедией и 46 лабораториями биологического оружия в Украине, поэтому они заняты обезьяньей оспой. Сионисты не тратят время на редактирование Википедии».

В целом, 2022 год стал вторым по количеству антисемитских инцидентов с тех пор, как «Б’най Брит Канада» начал отслеживать их в 1982 году. «Характер антисемитизма изменился», — заявил директор Лиги за права человека, партнера «Б’най Брит Канада», Марвин Ротранд, который составляет список антисемитских инцидентов для ежегодного отчета. «Социальные сети — крупнейшее средство распространения антисемитских нарративов, дающее разжигателям ненависти глобальную аудиторию и безграничный охват. Законы Канады не поспевают за всплеском антисемитизма в Интернете. Нам нужны изменения в законе, чтобы притупить эту угрозу».