MultiCaf и The Depot – продуктовые банки, которые штурмуются клиентами

Два продовольственных банка в Кот-де-Нейж–Нотр-Дам-де-Грас находятся в эпицентре настоящего шторма, сообщает городской округ.

В условиях рекордной инфляции, резкого роста цен на продукты питания, растущих расходов на топливо и беспрецедентного кризиса доступного жилья, в банках Depot в NDG и MultiCaf в CDN наблюдается устойчивый рост числа семей, пользующихся их услугами.

В Депо среднемесячное число регистраций подскочило с 42 в 2021-2022 годах до 104 за первые 11 месяцев 2022-2023 годов, а число семей, пользующихся корзинами экстренной помощи, почти удвоилось – с 700 до более чем 1300. Аналогичный рост спроса коснулся MultiCaf, который теперь обслуживает на 2500 семей больше, чем в прошлом году.

Все это означает меньшее количество продуктов питания, ограничение программ или сокращение услуг для семей. MultiCaf сократила распределение вдвое – до одной корзины для экстренных случаев в месяц для 8000 зарегистрированных семей. Депо последует примеру своих 1300 зарегистрированных семей. Математика проста: вдвое меньше продовольствия для тысяч жителей, которые уже остро в нем нуждаются.

CDN-NDG выделит 400 000 долларов наличными в течение двух лет – 150 000 долларов для склада и 250 000 долларов для MultiCaf – чтобы помочь смягчить удар от сокращения бюджетов и растущего спроса. Финансирование осуществляется в основном за счет общего профицита бюджета района.

Две организации “находятся в эпицентре настоящего шторма”, говорится в документе района, “где повышенный спрос, повышение стоимости продуктов питания, ограничения в системе пожертвований, а также стагнация государственного финансирования в настоящее время влияют на их способность обеспечивать продовольственную безопасность почти 10 000 бедных семей в районе.”

Способность продовольственных банков закупать продукты питания носит циклический характер, поскольку компании продовольственного сектора более эффективно управляют запасами и, следовательно, в меньшей степени способны поставлять продукты питания крупным продовольственным банкам. В конкретном плане это означает, что за последние несколько месяцев стоимость продуктов питания, которые MultiCaf получает из своего основного источника, Moisson Montréal, сократилась почти на 200 000 долларов.

Обе организации получают финансирование миссии по линии программы Министерства здравоохранения и социальных служб, увеличенной всего на 2,9% после последних правительственных заявлений, что означает общую сумму в 95 000 долларов для Depot и 141 000 долларов для MultiCaf, бюджеты которых в следующем году будут дефицитными: 350 000 и 250 000 долларов соответственно.