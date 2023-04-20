В полётё на Юпитер принимает участие и Монреаль!

Монреальское предприятие создало устройство, которое применено в работе полёта корабля на Юпитер, запущенного Европейским Космическим Агентством.

14 апреля 2023 года Европейское Космическое агентство запустило космический корабль, целью полёта которого станет исследование самой большой планеты Солнечной системы и его лун. Миссия под названием Juice рассчитана на 7 лет работы.

Среди многочисленных приборов и устройств, обеспечивающих выполнение миссии на всех её этапах — от взлёта до проведения исследований, есть ячейки солнечных батаерей, разработанные монреальской компанией 5N Plus. Компания применила для создания этих ячеек совершенно новые технологии. Сами солнечные батареи развернутся на большую (по меркам космических кораблей) площадь в 85 квадратных метров. Это самые большие солнечные батарии за всю историю исследования космоса. Благодаря им земные исследовательские зонды смогут успешно работать даже на расстоянии, где Солнце почти не заметно.

Изготовлены ячейки в Германии на немецком филиале 5N Plus, который носит название Azur Space Solar.

Президент монреальской фирмы м. Жерве Жак (Jervais Jacques) подчеркнул, что квебекцы могут гордиться своим вкладом в дело освоения космоса — 5N Plus поставляет панели и ячейки солнечных батарей не только Европейскому Космическому Агентству, но и НАСА. В частности, эти же устройства будут установлены и на зонде Europa Clipper, который НАСА собирается запустить для исследования Европы, одного из естественных спутников Юпитера.

В монреальской компании работают сегодня 140 сотрудников, но в это число не входят работники зарубежных филиалов в Европе, США и Азии. Компания 5N Plus считается одним из мировых лидеров в производстве полупроводников и других устройств, предназначенных для работы в особо сложных условиях, в медицине, в авиапромышленности и, конечно же, в космической промышленности.

Итак, Монреаль и Квебек застолбили территории на далёких небесных телах. В будущем, при колонизации Юпитера, монреальцам и квебекцам полагаются самые хорошие участки, а как же иначе?