Что означают коды, которые мы регулярно слышим в метро?

Непонятные сообщения, которые мы слышим при поездках в монреальском метро. Что они означают?

Что за коды мы слышим в метро – “121, communiquez” Или “attention tous les opérateurs, code 61.” Какую тайну скрывают эти секретные послания?

Что означают различные коды, которые регулярно слышат пассажаиры монреальского метро? Например, часто можно услышать: “Внимание всему персоналу, код 60”, или “Внимание всем пересадкам, код 61”, или “Внимание всем операторам метро, код 62″… Вы можете услышать цифру 900 и другие загадочные и непонятные коды.

Может быть, потаённые мудрецы-заговорщики скрывают тшательно замаскированный секрет Монреальского транспортного общества? А может быть, речь о закодированноем послании влюбленных, а то и об общении двух инопланетян, заблудившихся в непостижимых лабиринтах монреальского метро?

На самом деле ответ прост. Коды 60, 61, 62 приглашают сотрудников позвонить, если они готовы работать сверхурочно. Если вы слышите “Всем работникам, код 60 (61 или 62)”, то каждый может тут же связаться с администрацией, чтобы сообщить о своей готовности работать сверхурочно. Код 60 – для следующего дня, код 61 – для дня объявления, код 62 – для выходных. Все просто.

Коды 900 встречаются гораздо реже и связаны с обеспечением безопасности. Например, “Внимание всему персоналу, код 909 на синей линии” означает, что на синей линии движение прерывается, но в данном случае остановка плановая для проведения работ вблизи путейю Код 906 означает отключение электроэнергии, другие коды 9.. означают другие чрезвычайные ситуации.

Код 900, за которым следует цифра от 01 до 013 и номер станции метро, указывает на характер поломки. Таким образом, все сотрудники, находящиеся на станции, указанной в объявлении, знают, что требуется помощь. Обратите внимание, что вместо названия станции используется номер, присвоенный станции.

Рассмотрим пример: “Внимание всему персоналу, код 902 станция 140”. Это означает, что в туннель на станции McGill проник посторонний (такие случаи, к сожалению, нередки).

Другие коды используются для того, чтобы сигнализировать персоналу о конкретной ситуации. Например, код 132-x означает, что на такой-то станции нет билетов, надо прислать новую партию (конечно, такая ситуация чрезвычайно редка).

Часто можно услышать нечто, вроде “111, communiquez!”. В этом случае код используется для связи с конкретными сотрудниками, с которыми необходимо связаться по той или иной причине. Эти работники могут находиться на разных станциях, связаться с ними каким-либо другим способом довольно сложно по разным причинам, поэтому их вызывают по громкоговорителю. Эти коды для связи используются всё реже, их заменяют на wi-fi и мобильные телефоны, но пока они испльзуются

Существуют и другие коды: код 99 призывает работников звонить, чтобы получить информацию о сообщении, переданном работникам, о перерыве в работе или о важном сообщении, переданном работникам; коды 430, 440, 432 и 442 относятся к ситуациям, связанным с медицинскими проблеами и т.д.

Вот номера, присвоенные станциям метро Монреаля:

118 – Angrignon

120 – Monk

122 – Jolicœur

124 – Verdun

126 – De L’Église

128 – Lasalle

130 – Charlevoix

132 – Lionel-Groulx

134 – Atwater

136 – Guy-Concordia

138 – Peel

140 – McGill

142 – Place-des-Arts

144 – Saint-Laurent

146 – Berri/UQAM

148 – Beaudry

150 – Papineau

152 – Frontenac

154 – Préfontaine

156 – Joliette

158 – Pie-IX

160 – Viau

162 – L’Assomption

164 – Cadillac

166 – Langelier

168 – Radisson

170 – Honoré-Beaugrand

222 – Côte-Vertu

224 – Du Collège

228 – De La Savane

230 – Namur

232 – Plamondon

234 – Côte Ste.Catherine

236 – Snowdon

238 – Villa-Maria

242 – Vendôme

244 – Place Saint-Henri

248 – Georges-Vanier

250 – Lucien L’Allier

252 – Bonaventure

254 – Square-Victoria

256 – Place d’Armes

258 – Champs-de-Mars

262 – Sherbrooke

264 – Mont-Royal

266 – Laurier

268 – Rosemont

270 – Beaubien

272 – Jean-Talon

274 – Jarry

276 – Crémazie

278 – Sauvé

280 – Henri-Bourassa

452 – Jean-Drapeau

454 – Longueuil

534 – Côte-des-Neiges

536 – Université de Montréal

538 – Édouard-Montpetit

540 – Outremont

542 – Acadie

544 – Parc

546 – De Castelnau

552 – Fabre

554 – D’Iberville