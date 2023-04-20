Непонятные сообщения, которые мы слышим при поездках в монреальском метро. Что они означают?
Что означают различные коды, которые регулярно слышат пассажаиры монреальского метро? Например, часто можно услышать: “Внимание всему персоналу, код 60”, или “Внимание всем пересадкам, код 61”, или “Внимание всем операторам метро, код 62″… Вы можете услышать цифру 900 и другие загадочные и непонятные коды.
Может быть, потаённые мудрецы-заговорщики скрывают тшательно замаскированный секрет Монреальского транспортного общества? А может быть, речь о закодированноем послании влюбленных, а то и об общении двух инопланетян, заблудившихся в непостижимых лабиринтах монреальского метро?
На самом деле ответ прост. Коды 60, 61, 62 приглашают сотрудников позвонить, если они готовы работать сверхурочно. Если вы слышите “Всем работникам, код 60 (61 или 62)”, то каждый может тут же связаться с администрацией, чтобы сообщить о своей готовности работать сверхурочно. Код 60 – для следующего дня, код 61 – для дня объявления, код 62 – для выходных. Все просто.
Коды 900 встречаются гораздо реже и связаны с обеспечением безопасности. Например, “Внимание всему персоналу, код 909 на синей линии” означает, что на синей линии движение прерывается, но в данном случае остановка плановая для проведения работ вблизи путейю Код 906 означает отключение электроэнергии, другие коды 9.. означают другие чрезвычайные ситуации.
Код 900, за которым следует цифра от 01 до 013 и номер станции метро, указывает на характер поломки. Таким образом, все сотрудники, находящиеся на станции, указанной в объявлении, знают, что требуется помощь. Обратите внимание, что вместо названия станции используется номер, присвоенный станции.
Рассмотрим пример: “Внимание всему персоналу, код 902 станция 140”. Это означает, что в туннель на станции McGill проник посторонний (такие случаи, к сожалению, нередки).
Другие коды используются для того, чтобы сигнализировать персоналу о конкретной ситуации. Например, код 132-x означает, что на такой-то станции нет билетов, надо прислать новую партию (конечно, такая ситуация чрезвычайно редка).
Часто можно услышать нечто, вроде “111, communiquez!”. В этом случае код используется для связи с конкретными сотрудниками, с которыми необходимо связаться по той или иной причине. Эти работники могут находиться на разных станциях, связаться с ними каким-либо другим способом довольно сложно по разным причинам, поэтому их вызывают по громкоговорителю. Эти коды для связи используются всё реже, их заменяют на wi-fi и мобильные телефоны, но пока они испльзуются
Существуют и другие коды: код 99 призывает работников звонить, чтобы получить информацию о сообщении, переданном работникам, о перерыве в работе или о важном сообщении, переданном работникам; коды 430, 440, 432 и 442 относятся к ситуациям, связанным с медицинскими проблеами и т.д.
Вот номера, присвоенные станциям метро Монреаля:
118 – Angrignon
120 – Monk
122 – Jolicœur
124 – Verdun
126 – De L’Église
128 – Lasalle
130 – Charlevoix
132 – Lionel-Groulx
134 – Atwater
136 – Guy-Concordia
138 – Peel
140 – McGill
142 – Place-des-Arts
144 – Saint-Laurent
146 – Berri/UQAM
148 – Beaudry
150 – Papineau
152 – Frontenac
154 – Préfontaine
156 – Joliette
158 – Pie-IX
160 – Viau
162 – L’Assomption
164 – Cadillac
166 – Langelier
168 – Radisson
170 – Honoré-Beaugrand
222 – Côte-Vertu
224 – Du Collège
228 – De La Savane
230 – Namur
232 – Plamondon
234 – Côte Ste.Catherine
236 – Snowdon
238 – Villa-Maria
242 – Vendôme
244 – Place Saint-Henri
248 – Georges-Vanier
250 – Lucien L’Allier
252 – Bonaventure
254 – Square-Victoria
256 – Place d’Armes
258 – Champs-de-Mars
262 – Sherbrooke
264 – Mont-Royal
266 – Laurier
268 – Rosemont
270 – Beaubien
272 – Jean-Talon
274 – Jarry
276 – Crémazie
278 – Sauvé
280 – Henri-Bourassa
452 – Jean-Drapeau
454 – Longueuil
534 – Côte-des-Neiges
536 – Université de Montréal
538 – Édouard-Montpetit
540 – Outremont
542 – Acadie
544 – Parc
546 – De Castelnau
552 – Fabre
554 – D’Iberville