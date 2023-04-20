Выплаты обанкротившейся компании в пенсионный фонд теперь считаются приоритетными

Пенсионеры – работники обанкротившейся компании, теперь будут считаться приоритетными кредиторами. В их пользу будут взыскиваться средства фирмы в первую очередь.

Банкротство компаний — вещь обычная и привычная. Каждый год только в Квебеке заявляют о своем банкротстве сотни компаний, а по всей Канаде их много тысяч. В принципе, процесс регулируется и ничего особенного в банкротстве никто не замечает. Среди банкротов последних лет есть такие гиганты, как Sears и Cliffs (горнодобывающая компания), есть и небольшие заводики, мастерские, магазины…

Но до сего времени права работников таких предприятий, при их выходе на пенсию защищены не были. Из-за того, что работадатель прекращал выплаты в пенсионные фонды и по другим причинам, люди теряли при выходе на пенсию от 25% положенных доходов до 30%. Согласно всем правилам, работники-пенсионеры становились последними в очередь за положенными деньгами — после крупных частных кредиторов, продавцов сырья, покупателей продукции, которые внесли авансовые платы, муниципалитетов, которым банкрот задолжал за воду, налоги, уборку территории и т.д, и т. п.

Разговор о том, что именно работники должны стать первыми и самыми главными кредиторами – получателями средств в случае банкротства, велись давно. И вот только что Закон прошёл все чтения в Парламенте. Это Закон С-228, регулирующий расчёты с работниками. Теперь работники, выходящие на пенсию, получают приоритет — средства в пенсонные фонды должны быть перечислены в первую очередь, и только потом начнётся выплата задолженностей остальным кредиторам.

Законопроект был представлен депутатом от Консервативной партии, но его поддержали все остальные партии и его уже утвердил Сенат. Дело за малыми формальностями (закон должен подписать Король, а Премьер-Министр должен официально ему представить текст нового закона, но прецедентов отказа от принятия на этом уровне в Канаде не было, и не в этом случае прецедент можно было бы ожидать).

Председатель Нижней палаты федерального Парламента, выступая от имени всех депутатов, подчеркнул, что речь об исправлении исторической несправедливость.