Профсоюз канадских госслужащих объявил общенациональную забастовку

Канадцы столкнулись с различными задержками и сбоями в работе в среду после того, как крупнейший профсоюз государственных служащих объявил забастовку по целому ряду вопросов, включая заработную плату и удаленную работу.

Почти 111 000 членов Канадского союза государственной службы, которые работают в основном на административных и канцелярских должностях, а также в сфере технического обслуживания, вышли на пикеты примерно в 250 местах по всей стране. Еще примерно 44 000 его членам, в частности пожарным и тюремным охранникам, по закону не разрешается бастовать.

Для большинства своих членов профсоюз добивается повышения заработной платы на 13,5 процента на трехлетний период в противовес предложению правительства о 9%.

Одним из самых спорных вопросов является будущее удаленной работы. Государственные служащие работали удаленно с начала пандемии в 2020 году, но с 31 марта этого года их обязали находиться в офисах или на других рабочих местах два-три дня в неделю. Профсоюз хочет, чтобы все его члены имели возможность постоянно работать из дома.

Как пишет NYT, ожидается, что забастовка создаст заторы на пограничных переходах с Соединенными Штатами, замедлит поступление грузов в Канаду и вызовет задержки с выдачей виз и оформлением страховки по безработице, а также затянет обработку заявлений на получение паспортов, пенсионные выплаты и пособия военным ветеранам. Кроме того, нарушится процесс обработки деклараций по подоходному налогу, которые должны быть поданы до 1 мая, что может помешать выдаче возмещений.

Несколько министров кабинета предупредили, что в их ведомствах могут возникнуть большие задержки с подачей заявок, если забастовка продлится в течение длительного периода.