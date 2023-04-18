В США назвали главных конкурентов в торговле мясом на мировом рынке

США остаются главными на мировом рынке в торговле продуктами животного происхождения, согласно исследованию, проведенному министерством сельского хозяйства США (USDA).

По оценкам минсельхоза страны, объем экспорта мясо-молочной продукции в 2021 году превысил $36 млрд (2,95 трлн руб.). Этот экспорт составляет более 18% торговли сельскохозяйственной продукцией США. Конкурентоспособность США особенно сильна на рынках Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Северной Америки, говорится в сообщении USDA.

Глобальные конкуренты, однако, по-прежнему представляют собой «проблему» для экспортных показателей США по четырем основным товарам животного происхождения — говядине, свинине, курице и молочным продуктам, заявлено в исследовании.

По данным USDA, США были «мировым лидером» в производстве говядины со среднегодовым объемом производства около 11,8 млн тонн за последнее десятилетие. Мировое производство говядины в 2021 году составило 58,2 млн тонн.

Экспорт говядины из США в 2021 году достиг более $9,4 млрд (765 млрд руб.). По сравнению с основными конкурентами, такими как Австралия и Новая Зеландия, торговля говядиной в США находится под сильным влиянием высокого внутреннего потребления.

В 2021 году общий объем экспорта молока и молочных продуктов из США составил более $4,7 млрд (385 млрд руб.). По данным министерства сельского хозяйства США, в 2020 году США были третьим по величине производителем молока, занимая 15,6% мировых поставок молока.

Исследование показало, что общее годовое производство молока в США достигло более 102 млн тонн в 2021 году. Среди основных молочных продуктов — масло, сыр, сухие обезжиренные молочные продукты и сухое цельное молоко, экспорт которых сосредоточен в Восточной Азии и Северной Америке.

В 2021 году США произвели более 12,5 млн тонн свинины, что эквивалентно 11,7% от общего мирового производства. Общий объем экспорта свинины из США достиг почти $7 млрд (570 млрд руб.). Как и в случае с говядиной, основными направлениями сбыта свинины из США были Китай, Япония, Мексика, Канада и Южная Корея, на долю которых пришлось почти 80% экспорта свинины из США в 2021 году.

Экспорт курятины превысил $4,4 млрд (360 млрд руб.) в 2021 году, увеличившись более чем вдвое с 2000 года, несмотря на имеющиеся проблемы, например, птичий грипп, говорится в сообщении USDA. Основными рынками сбыта курятины из США в настоящее время являются Китай, Мексика и Канада, в то время как главным конкурентом по экспорту курятины является Бразилия.

Хотя США являются ведущим производителем курятины, другие страны имеют более высокие показатели экспорта и производства, которые со временем увеличиваются, что отражает ориентацию США на внутренний рынок, заявили в минсельхозе страны.