Продолжаем рассказывать о самых разных малоизвестных, но занимательных фактах

Немного о разном, отвлечёмся от бед и забот на праздники, улыбнёмся и удивимся, если вдруг узнали что-то для себя полезное.

Один из самых полезных продуктов питания – шоколад. Оказывается, он даже влияет на душевное состояние и понижает стресс, что объясняется тем, что в составе чистого шоколада (точнее, в составе зёрен какао) есть антидепрессанты и амфетамины. И даже анандамид, который вызывает обострение ощущений и эйфорию. Эти элементы не исчезают при обработке. Поэтому шоколад можно даже называть «идеальным слабым наркотиком». Между прочим, в былые времена считали, что потребление шоколада влияет даже на цвет кожи человека – мол, негры тёмного цвета из-за того, что едят плоды какао и вдыхают их аромат. Даже когда одна французская фрейлина родила чернокожего мальчика, рождение приписали влиянию шоколада!

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Недавно одна фирма раздавала брошюры, где слово «медовый месяц» нечаянно превратилось в «ледовый месяц». Турфирма предлагала поездки на ледовый месяц. Всего в одной букве разница, причем в алфавите буквы стоят вплотную друг к другу. Может быть, дело в Квебеке было, во время ледяной бури?

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Кенгуру могут рыть колодцы глубиной свыше метра. Эти колодцы остаются в саванне надолго, ими пользуются всякие звери…

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В 1935 году братьям Дисней – Рою и Уолту, была присуждена медаль за мультфильмы, ставшие символом доброй воли, способствующими духовному сближению всех стран в мире.

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Скунс не умеет одновременно нападать, рычать, кусаться и поливать врага струей. Потому что, чтобы облить противника, скунс должен повернуться к нему спиной (задом).

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У разных пород собак разное зрение. У борзых – самое лучшее, а у чиауа самое плохое. У овчарок и пойнтеров лучше развит слух и обоняние.

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В городе Сиврахисар, что в Турции, стоит памятник Мулле Насреддину (Ходже Насреддину), с надписью: Здесь центр мира». Насреддин сидит верхом на осле.

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В Болгарии пробковые дубы выращивают с 1954 года, а урожай с каждого дерева собирается раз в несколько лет. Интересно, что пробку используют не только для виноделия (хотя в виноделии её потребляют больше всего). Но и для создания всевозможных приборов, как строительный материал и в других отраслях.

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В ХХ веке художники Бельгии, Дании и Голландии создали товарищество или объединение художников под названием Кобра – от слов Копенгаген, Брюссель и Амстердам, где в первых двух городах взяли по две первые буквы, а в третьем – одну).

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Красный врачебный крест, оказывается, не так прост, как кажется. Верхний его конец символизирует врачебное искусство, нижний – честность, правый – благоразумие, а левый – храбрость, нужную для лечения больных. Вот интересно, а красный полумесяц что символизирует?