Начало велосипедного сезона: Велосипедисты обязаны соблюдать правила уличного движения.

Монреальская полиция и городская мэрия напоминают о необходимсости соблюдения правил уличного движения велосипедистами.

С приходом хорошей погоды, улицы Монреаля заполнились велосипедистами, как теми, кто просто катается в своё удовольствие, так и теми жителями, которые предпочитают этот вид транспорта при поездах на работу (что похвально само по себе!).

Но если вы ездите по городу на велосипеде, это не значит, что вы не обязаны соблюдать Правила дорожного движения. В противном случае вас могут оштрафовать. С возвращением хорошей погоды напоминаем вам о правилах для велосипедистов.

О чём же неоходимо помнить велосипедистам всех возрастов, вне зависимости от их опыта управления двухколёсным другом.

Во-первых, проясним одну вещь: несмотря на то, что велосипедные дорожки безопаснее улиц для велосипедистов, велосипедисты не обязаны ими пользоваться! Нет правила, которое запрещало бы ездить по проезжей части (если, конечно, запрет не установлен отдельно выставленными знаками). Однако, в этом случае велосипедист обязан ехать как можно ближе к проезжей части справа и соблюдать направление движения. В принципе, рекомендуется держаться на расстоянии около 50 см от дороги, когда она свободна, чтобы иметь возможность маневрировать, объезжая выбоины и препятствия. Если же на дороге есть припаркованные автомобили, следует держать дистанцию еще большую. В этом случае рекомендуется двигаться на расстоянии около одного метра от припаркованных автомобилей, чтобы снизить риск столкновения движущегося велосипедиста с открытой дверью автомобиля.

Велосипедиста могут оштрафовать, если он едет между двумя полосами движения (и между автомобилями). Единственное исключение — если правая полоса предназначена для поворачивающих автомобилей, тое разрешается обгонять поворачивающие автомобили слева.

Если справа есть полоса для автобусов, велосипедисты не могут использовать ее, чтобы держаться дороги или ехать между полосами. В этом случае велосипедисты должны использовать другую улицу для движения.

Движение велосипедистов по тротуарам запрещено! Исключение простое — если в начале участка, на котором разрешается езда по тротуару, установлен соответствующий разрешающий знак. В конце участка будет установлен знак, указывающий на окончание участка. В тех случаях, когда движение по тротуару разрешено (например, под виадуками), велосипедист обязан ехать медленно (конкретного ограничения по скорости нет, но надо выбирать разумную скорость). В этом случае пешеходы имеют приоритет.

Велосипедисты обязаны соблюдать те же правила уличного движения, что и автомобили, то есть, следовать указаниям дорожных знаков и светофоров. Но велосипедисты могут проезжать перекрёстки, если светофор позволяет идти пешеходам. В этом случае велосипедисты обязаны помнить о приоритете пешеходов.

Другие возможные правонарушения, которые подпадают под штраф:

Отказ остановиться на красный цвет светофора;

Езда на велосипеде в наушниках (!);

Употребление алкоголя во время езды на велосипеде;

Использование любых электронных приборов во время езды, равно, как и чтение или написание СМС во время езды на велосипеде;

Перевозка пассажиров на велосипеде, который не предназначен для перевозки пассажиров;

Отказ показать намеренияе совершить поворот;

В Квебеке нарушения Правил безопасности дорожного движения при езде на велосипеде наказываются штрафом в размере от 80 до 100 долларов.