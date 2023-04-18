Студенты и преподаватели Университета Монктон требуют убрать имя Роберта Монктона из названия ВУЗа

Университет Монктон, самый большой франкоязычный университет в Канаде за пределами Канады, рассматривает вопрос о переименовании.

После опросов и серьёзного анализа ситуации, включая изучение петиции студентов, в которой подробно поясняются причины необходимости изменить название (петиция была подписана более, чем тысячью студентов), руководство Университета Монктон приняло решение о начала процесса переименования этого ВУЗа, который является самым большим франкоязычным ВУЗом в Канаде вне пределов Квебека.

Университет, основанный в 1963 году, расположен в городе Монктон, но назван ВУЗ в честь Роберта Монктона, британского офицера, который несёт ответственность за высылку акадийцев – франкоязычных жителей района Акадии, который принадлежал Франции, но перешёл во владение Британии в 1713 году, более трёхста лет назад. Депортация же акадийцев имела место в середине того же века, когда отношения между Францией и Великобританией вновь обострились, и британские власти сочли, что франкоязычное католическое население поддержит французов. Тогда все те акадийцы, кто отказался сменить религию и принести присягу верности короне Британии, были отправлены в Новый Орлеан или во Францию. Во время спешной высылки были разлучены десятки семей, и многие так и не сумели найти друг друга.

Сегодня студенты и преподаватели франкоязычного университета решили восстановить справедливость и вычернуть имя одного из главных ответстенных за депортацию с фасада и изо всех документов ВУЗа.

Все остальные проблемы в провинции и в области образования, очевидно, уже решены, а деньги некуда девать, вот и пойдут на изменения в бумагах, в надписях на фасадах, логотипах и т.д.

Нет сомнения, что решение о переименовании вызовет серьёзные политические последствия в провинции Новый-Брунсуик. Например, как надо поступить со многочисленными госучреждениями, которые носят имя Роберта Монктона. Надо ли переименовывать улицы, названные в его честь. А с названием города Монктон что делать-то?

Заметим, что в провинции Новая-Шотландия процесс переименования уже в самом разгаре – имя британского офицера Эдварда Корнуалиса (Edward Cornwallis) активно вычёркивается из всех упоминаний, низверен памятник ему, воздвигнутый в одном из парков Галифакса. Вспомнили, что выдающийся губернатор Новой-Шотландии, благодаря которому провинция получила развитие, был противником местных индейцев, считая, что за “престуления, совершаемые индейцами против других граждан, должны быть сурово наказаны”.

В Онтарио уже переименовали университет Райерсон (Ryerson). Теперь это Городской университет. Оказывается, Эгертон Райерсон был очень плохим, потому что он создал систему школ-интернатов для детей индейцев (индейцы были кочевниками – то есть, постоянно передвигались, и их дети не могли учиться, для этого во всех странах, где жили такие народности, были созданы интернаты – от СССР и Финляндии, до США и Канады, вот оказалось, что в Канаде эта попытка обеспечить детишек школой, оказалась “дискриминацией).

Впрочем, подобные процессы проходят и в других странах – США, Великобритании и других. Исторические заслуги многих персонажей успешно скрываются, а какие-то их действия, которые были совершенно обычными для своего времени, выпячиваются (впрочем, это не касается всех деятелей прошлого, всевозможные вожди былых африканских государств возвеливаются, хотя они были рабовладельцами, но главное же в этом случае не это, правда?)