“Мечта” – это не фантазия и не иллюзия! Это реальность монреальской жизни!

«Мечта» – это не несбыточная фантазия! Это реализованная мечта всех тех, кто любит детей и хочет видеть их грамотными, умными и развитыми членами общества.

Это планета знаний и любви, кислородом которой служит тепло сердец и гармоничные отношения всех причастных. Сегодня мы начнем разговор и знакомство с этим островком добра и профессионализма!

Школе, а точнее Детскому центру «Мечта» – более 20 лет. И все это время он не менял адреса – с самого начала центр располагается в здании колледжа «Вилла Мария». Вообще, надежность и постоянство – это о ней, о любимой «русской школе» монреальских деток и их счастливых родителей.

«Мечта» – это образовательный центр для детей от полутора до 17 лет, то есть практически для каждого ребенка, желающего учиться на русском языке и постигать много интересных предметов. А чтобы понять ребенку, что такое настоящая учеба, ибо невозможно возжелать неизвестного и непонятного, ему стоит попасть в «Мечту». И он попадет именно в мечту!

Группа «Суперкроха» – для детей от полутора до 4 лет. За ней следуют подготовительные классы с великолепным и жизнеутвержающим девизом: «Мы растем здоровыми!»

В «Мечте» русский язык учится как родной, со всеми его тонкостями, со всем его многообразием и полнотой лексики и диалектики. Ребята из «Мечты» говорят на русском совершенно свободно и имеют огромный и разноплановый словарный запас.

В среднюю школу вводится еще один урок математики – подготовка к поступлению в secondaire, причем математика учится так, что ребята знают всю терминологию как на русском, так и на французском языках. А значит, поступить в более престижную старшую местную школу – больше шансов!

А если сказать просто и доступно: «Мечта» – это островок качественного, сильного, классического образования для детей.

В старшей школе есть все предметы, благодаря освоению которых ребенок становится не просто более развитым, он может разбираться во многих вещах и предметах более детально, осмысленно, с пониманием изучаемого более досконально.

Это – великолепный балласт для дальнейшего поступления в университеты и колледжи, это прекрасный старт для определения каждого из детей со своими предпочтениями и будущей профессией. Это знания, это чувство коллектива, это благоприятнейшая атмосфера, это – остров детства: замечательного и такого недостающего нашим отпрыскам в современной реалии!

Мы будем рассказывать обо всем интересном, что происходит в центре, знакомить с его программами и педагогами. Рисовать для вас, наши читатели, самую красивую и яркую картину школьной жизни! Следите за нашими публикациями!