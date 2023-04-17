Оживление рынка недвижимости назначено на весну

В Монреале средняя стоимость этого отдельно стоящего дома составляет 616 000 долларов,

С другой стороны, цены на квартиры немного растут – в среднем до 450 000 долларов в районе Монреаля. Это явление вызвано движением бэби-бумеров, которые начинают выходить на пенсию, объясняет брокер Марк Лефрансуа.

Тем не менее, он подчеркивает, что рынок все еще трудно предсказать, поскольку можно было бы предположить, что сейчас эта часть населения движется в сторону меньшего. Однако некоторые, похоже, задерживают движение. « Кондоминиум полностью предназначен для них», – уточняет Марк Лефрансуа. По его словам, это не небольшие квартиры площадью 600 кв. футов, предназначенные для начинающих покупателей, а более просторные квартиры или переоборудованные старые plex.

Восстановление продаж наблюдается на нескольких рынках : в большом Монреале рост составил 32 % с февраля по март 2023 года. На рынке также доступно больше объектов недвижимости – рост на 20 %.

Покупатели должны быть осторожны, говорит Марк Лефрансуа, лицензированный брокер по недвижимости Royal LePage Trend. По его словам, мы только что пережили то, что воспринималось как « забастовка покупателей», поэтому мы не должны рассматривать это восстановление как Эльдорадо для покупателей, во что некоторые ошибочно верят.

По словам Марка Лефрансуа, в настоящее время мы наблюдаем игру в музыкальные стулья : покупатели собираются сменить целевой район, чтобы получить доступ к недвижимости, соответствующей их критериям.

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы. Языки: русский, французский, английский