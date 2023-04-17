Из Вьетнама экспортировали 1800 электромобилей в США и Канаду

Партия из 1800 электромобилей VF 8 стоят в порту MPC в северном вьетнамском городе Хайфон для экспорта в США и Канаду, сообщает компания VinFast, входящая во вьетнамский частный конгломерат Vingroup.

Партия из 1800 электромобилей VF 8 стоят в порту MPC в северном вьетнамском городе Хайфон для экспорта в США и Канаду, сообщает компания VinFast, входящая во вьетнамский частный конгломерат Vingroup.

В компании сообщили, что автомобили будут загружены на судно Silver Queen, которое, как ожидается, отправится в США и Канаду в ближайшие несколько дней. Как и планировалось, автомобили будут доставлены на рынок США и проданы на нем в мае, а на канадском рынке — в июне.

Напомним, 25 ноября 2022 года VinFast экспортировала первую партию «умных» электромобилей, включая 999 единиц VF 8 City Edition, на международный рынок частным чартерным судном Silver Queen of Panama. Это была первая партия автомобилей для международного рынка, из 65000 заказов на электромобили VinFast VF 8 и VF 9 по всему миру.

Так, 2 марта 2023 года VinFast передала первые 45 автомобилей VF 8 City Edition покупателям в США в девяти магазинах VinFast.

Отмечается, что за первый квартал 2023 года компания передала заказчикам во Вьетнаме в общей сложности 865 единиц VF 8.

Внедорожник VF 8 от VinFast также является моделью, которую акционерная компания GSM («Зеленый» — «Умный» — «Мобильный») использует для службы такси Xanh SM, которая была запущена в Ханое 14 апреля.