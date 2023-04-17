Анкара набирает персонал в генконсульство в Канаде в Монреале

Набор персонала в турецкое генконсульство в Канаде в Монреале объявило МИД Турции.

Отмечается, что на работу в Генеральном консульстве Канады в Монреале будет принят секретарь из числа граждан Турции. Согласно объявлению турецкого МИД, кандидаты не должны быть старше 41 года и как минимум со средним образованием.

Помимо названных требований, кандидаты должны быть без судимостей, не быть лишенным публичных прав, мужчины должны пройти военную службу или не состоять в отношениях, обладать способностью работать в любых климатических условиях, очень хорошо знать английский и турецкий языки, уметь пользоваться компьютерными программами.

Хотя было заявлено, что будет принят на работу секретарь с турецким гражданством, было указано, что набор будет производиться и в рамках контрактного персонала.

Уточняется, что результаты будут объявлены после оценки условий подачи заявок претендентов. Кандидаты, чьи заявки будут положительными, будут работать от имени Генерального консульства Турции Канады в Монреале.