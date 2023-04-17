В США на границе с Канадой сошел с рельсов еще один поезд с токсичными материалами

Железнодорожный состав, перевозящий токсичные материалы, сошел с рельсов и загорелся в штате Мэн в районе города Роквуд, говорится в сообщении службы пожарной охраны города.

«Сход поезда с огнем к северу от Роквуда, опасные материалы, пожалуйста, держитесь подальше!» — предупредила жителей служба пожарной охраны через соцсети.

Служба пожарной охраны разместила фотографию инцидента, на которой изображен сошедший с рельсов поезд и пожар, горящий в покрытом снегом лесном массиве.

Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь во время схода с рельсов.

Роквуд расположен на западной стороне озера Мусхед в северной части штата Мэн примерно в 45 милях от канадской границы. Железнодорожные пути в этом районе штата Мэн принадлежат компании Canadian Pacific Railway.

Напомним, в США участились случаи схода поездов с рельсов, в том числе везущих опасные грузы. По оценке Минтранса страны, такие инциденты происходят там с частотой примерно в тысячу за год. Знакомые с отраслью специалисты склонны объяснять ситуацию стремлением частных железных дорог экономить на безопасности ради улучшения краткосрочных финансовых показателей.