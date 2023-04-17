Тайвань и Канада проведут торговые переговоры

Переговоры о соглашении о поощрении и защите иностранных инвестиций между Канадой и Тайванем состоятся в течение двух недель, заявил представитель острова.

Переговоры были анонсированы еще в февраля после видео-конференции между главным торговым представителем Тайваня Джоном Дэнгом и министром внешней торговли Канады Мэри Ын. Тогда стороны обсудили вопросы либерализации рынка, работы с исконным населением острова. Однако стороны решили, что необходима личная встреча.

Новые переговоры могут пройти на Тайване в течение двух недель, заявил тайваньский чиновник. Правительство не хочет комментировать продвижение переговоров до их завершения.

Продолжается работа c США по новой инициативе американо-тайваньской торговли в XXI веке и обсуждение вопросов торговли и инвестиций с Мексикой, отметил представитель властей.

Маккей заявил, что в условиях отсутствия дипломатических отношений между Канадой и Тайванем парламентская дипломатия стала важным каналом коммуникаций. Канада стремится усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и поэтому ей очень важно работать с Тайванем.

Помимо встреч с президентом острова и вице-президентом Маккей подчеркнул важность запланированных переговоров с представителями министерства обороны острова и органов национальной безопасности.