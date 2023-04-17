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Новости Сеул и Оттава начнут переговоры по защите конфиденциальных данных
Фото: https://travelshelper.com/

Сеул и Оттава начнут переговоры по защите конфиденциальных данных

Виктория Христова Апр 17, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Сеул и Оттава начнут переговоры по защите конфиденциальных данных отключены 49 Просмотров

Южная Корея и Канада начнут переговоры по разработке двустороннего соглашения о защите конфиденциальной информации, правовой основы для расширения сотрудничества двух стран в сфере вооружений.

Южная Корея и Канада начнут переговоры по разработке двустороннего соглашения о защите конфиденциальной информации, правовой основы для расширения сотрудничества двух стран в сфере вооружений.

Министр иностранных дел Пак Чин и его канадская коллега Мелани Джоли сделали это заявление во время переговоров в Сеуле по случаю 60-летия установления двусторонних отношений, сообщает министерство иностранных дел Сеула.

Оба правительства стремятся заключить соглашение, предусматривающее процедуры защиты военной информации и информации оборонной промышленности, которыми будут обмениваться обе стороны.

Предполагаемое соглашение будет отделено от двустороннего Соглашения об общей безопасности военной информации, подписанного в 1999 году, которое ограничивает агентов по обмену информацией только правительствами двух стран.

«(Согласно соглашению) частные компании смогут участвовать в торгах по проектам госзакупок, требующим обмена конфиденциальной информацией», — говорится в сообщении министерства.

Стороны не уточнили, когда начнутся переговоры по соглашению. В ходе переговоров планируется создать официальное название соглашения и проработать другие детали, сообщили в министерстве.

Во время переговоров Пак подчеркнул важность двустороннего сотрудничества в области важнейших полезных ископаемых, необходимых для производства аккумуляторов и полупроводников. По сообщению министерства, два министра договорились тесно сотрудничать, чтобы в ближайшее время подписать меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ключевых полезных ископаемых.

 

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