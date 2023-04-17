Предъявлено официальное обвинение хулиганам и преступникам залившим краской фасад исторического здания в Оттаве

Одно дело – протест против действий правительства – это не только право, но и обязанность гражданина. Другое дело – злостная порча объектов исторического наследия Канады.

Как известно, в последние месяцы так называемые «борчихи и борцы» за чистоту планеты, пристрастились к совершению эпохальных деяниий, направленных, якобы, на «защиту экологии». Гадят в музеях, портят картины и скульптуры в галереях искусств, расссаживаются на шоссе, мешая тысячам жителей (по меньшей мере одна женщина погибла из-за того, что машина скорой помощи не смогла пробиться к ней вовремя из-за заслона «экогероев сопротивления).

Напасть уже добралась до Канады — пару раз эти невежественные типы (ой, надо же их уважить, не «типы», а «типихи и типы») совершали нападение и на объекты канадского культурного наследия.

В субботу, 15 апреля, настала очередь офиса премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Экоактивистка и верный соратник забрызгали краской фасад исторического знания, в котором находятся кабинеты премьера, а затем не самая умная девушка в мире приковала себя цепями к двери, а её подельник снимал происходящее на видео.

К Джастину Трюдо и его партии можно относиться по разному — кто-то поддерживает все начинания премьера и Либеральной партии Канады, кто-то аплодирует решительным действиям во внешней политике, но не разделяет политику внутреннюю, кто-то отрицает все начинания нынешнего правительства.

Протестовать против действий правительства, если гражданин с ними не согласен — не просто право, но обязанность гражданина, согласно Конституции Канады. Но при чём здесь объекты исторического и культурного наследия? Как же надо наплевательски относиться культуре, истории, искусству, к собственной стране, к наследию человечества, в конце концов, чтобы гадить. Это не борьба за природу, это явное хулиганство, совершаемое кучкой невежд.

Если в Европе пока этим вандалам их выходки сходят с рук, как правило, в Канаде можно только привествовать резкую реакцию правохранительных органов на варварство питекантропов — в воскресенье, 16 апреля, полиция Оттавы возбудила уголовное дело против преступников. Будем надеяться, к ним применят строгие статьи, касающиеся намеренной порчи государственного имущества, нападения на объекты исторического наследия, за злостное хулиганство и прочие деяния. Надеемся на штраф, возмещение убытка и, если Закон позволяет, тюремное заключение.

Имена злоумышленников пока оглашены не были, но известно, что “активистка” (читай – “хулиганка”) – та же самая, что в марте этого года пыталась сорвать церемонию вручения премий Juno, поднявшись на сцену с оголённой грудью. Но тогдашней саморекламы не хватило для самоутверждения, как видим. Ну, раз больше проявить себя нечем, и голая грудь, и краска на фасад исторического здания сойдут.

Заметим, что если бы двое этих уголовников ограничились приковыванием себя к двери кабинета премьера, претензий к ним не было бы — речь бы шла о законном протесте в рамках Закона (возможно, предьявили бы счёт за возмещение расходов на отцепление, если бы таковые были). Но портить исторические объекты — это просто мерзость, а не борьба за охрану природы.