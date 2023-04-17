Монреаль объявляет «состояние готовности». Снега этой зимой было много, возможны затопления

Мэрия Монреаля объявила о приведении городских службы ряда городских районов к наступлению воды. Ожидаются наводнения.

Как все мы видели, снега прошедшей зимой было предостаточно. И, как обычно, при обильных снегах, реки переполняются во второй половине апреля, когда вода обильно пополняет их, бурными потоками стекая с холмов и наполняя русла рек до отказа.

Уже в воскресенье зарегистрирован подьём уровня воды реки Утауи (Outaouais), причём нет сомнения, что это только начало процесса. В течение ближайших 48 часов (то есть, в течение 17 и 18 апреля) ожидается начало наводнений.

В связи с тревожной ситуацией в отношении весеннего паводка, мэрия Монреаля только что объявила о приведении в «боевую готовность» всех служб, которые тем или иным образом ответствены за оборону города от водной стихии — от эвакуационных команд, до бригад, которые призваны возводить защитные сооружения, строя баррикады из мешков с песком и бетонных панелей. Создан оперативный штаб, работники которого отслеживают подьём воды, начиная с верховий рек, впадающих в Сен-Лоран (он же река Св. Лаврентия).

Наиболее опасные для затопления районы Монреаля и окрестных городов, это муниципалитеты, расположенные на берегах озера Deux-Montagnes, озера St-Louis (на самом деле, эти водоёмы, как известно, являются природными расширениями Сен-Лорана), на берегах реки des Prairies (Лаваля это предупреждение касается в первую очередь, равно, как и северных районов Монреаля).

Жителей прибрежных районов просят быть готовыми к удару стихии. Настоятельно рекомендуется на всякий случай предпринять, не откладывая в долгий ящик, следующие действия:

Подготовить «тревожный чемоданчик», уложив в него предметы первой необходимости, которые пригодятся на первые 72 часа в случае эвакуации. Хотя помощь оказана будет, но лучше иметь собственную смену сухого белья, обуви и прочих вещей. Не говоря уже о лекарствах и еды для детей и для тех, кто соблюдает особые диеты.

Отдельно приготовьте документы, которые могут понадобиться на период эвакуации, включая врачебные рецепты.

Договоритесь с родственниками и друзьями, которые смогут вас приютить на случай эвакуации. Без крыши над головой пострадавших не оставят, но лучше устроиться у родственников или друзей, если те могут вас принять, чем размещаться в общежитии, где условия будут всё же спартанскими.

Все документы, которые не пригодятся во время эвакуации, все вещи, которые могут пострадать от воды, сложите в отдельные коробки, желательно в герметические пластиковые ящики, после чего отнесите эти вещи на чердак, если возможно, а если нет, то поставьте как можно выше на полки и шкафы — обычно, вода не затапливает дома полностью, останавливаясь на высоте до метра, а то и меньше.

Если вы живёте в собственном доме, поставьте в подвале насос, который будет откачивать поступившую воду.

И да не коснётся вас наводнение!