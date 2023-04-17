Восемь лыжных станций в Квебеке не собираются закрываться, снег пока лежит
16 апреля, в преддверии закрытия сезона горных лыж, все курорты были заполнены до отказа. Вообще, завершающийся сезон оказался замечательным для лыжников, снега выпало много, особенно в Лорентидах, в Монтережи, в районе города Квебек.
Любители головокружительных лыжных спусков не остаются в накладе даже тогда, когда погоды стоят жаркие. Ассоциация Zone Ski объявила в воскресенье 16 апреля, что хотя большая часть спусков закрывается в ближайшую неделю, остаётся возможность кататься на лыжах на восьми горах. Большая часть этих станций надеется, что удастся поработать до середины, а то и до конца мая. Эти курорты следующие:
- Sommet Saint-Sauveur открыт до 22 мая.
- Le Valinouët : до 30 апреля (это воскресенье), а если погода позволит, то и позже. Как правило, снег лежит на этой горе до начала мая, иногда до середины месяца.
- Mont Sainte-Anne : до 23 апреля наверняка, а далее всё зависит от погоды.
- Mont Tremblant : до 23 avril наверняка, далее всё зависит от погоды.
- Vallée Bleue : до 29 апреля, но если снег начнёт резко таять, придётся закрыться. Если снег не уйдёт, то до его таяния (обычно, до середины мая).
- Val-St-Côme : до 23 апреля точно, дальше будет видно.
- Massif du Sud : до 23 апреля почти точно, но если погода будет очень жаркой, то извините…
- Mont Sutton : до 23 avril, опять же, в зависимости от температуры. Если погода позволит, то до середины мая.