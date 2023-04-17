Где в Квебеке можно кататься на лыжах до конца мая

Восемь лыжных станций в Квебеке не собираются закрываться, снег пока лежит

Несмотря на разгар весны, восемь лыжных курортов Квебека открыты до конца апреля, а то и до конца мая. Любители горных лыж будут довольны.

16 апреля, в преддверии закрытия сезона горных лыж, все курорты были заполнены до отказа. Вообще, завершающийся сезон оказался замечательным для лыжников, снега выпало много, особенно в Лорентидах, в Монтережи, в районе города Квебек.

Любители головокружительных лыжных спусков не остаются в накладе даже тогда, когда погоды стоят жаркие. Ассоциация Zone Ski объявила в воскресенье 16 апреля, что хотя большая часть спусков закрывается в ближайшую неделю, остаётся возможность кататься на лыжах на восьми горах. Большая часть этих станций надеется, что удастся поработать до середины, а то и до конца мая. Эти курорты следующие:

Sommet Saint-Sauveur открыт до 22 мая.

открыт до 22 мая. Le Valinouët : до 30 апреля (это воскресенье), а если погода позволит, то и позже. Как правило, снег лежит на этой горе до начала мая, иногда до середины месяца.

до 30 апреля (это воскресенье), а если погода позволит, то и позже. Как правило, снег лежит на этой горе до начала мая, иногда до середины месяца. Mont Sainte-Anne : до 23 апреля наверняка, а далее всё зависит от погоды.

до 23 апреля наверняка, а далее всё зависит от погоды. Mont Tremblant : до 23 avril наверняка, далее всё зависит от погоды.

до 23 avril наверняка, далее всё зависит от погоды. Vallée Bleue : до 29 апреля, но если снег начнёт резко таять, придётся закрыться. Если снег не уйдёт, то до его таяния (обычно, до середины мая).

до 29 апреля, но если снег начнёт резко таять, придётся закрыться. Если снег не уйдёт, то до его таяния (обычно, до середины мая). Val-St-Côme : до 23 апреля точно, дальше будет видно.

до 23 апреля точно, дальше будет видно. Massif du Sud : до 23 апреля почти точно, но если погода будет очень жаркой, то извините…

до 23 апреля почти точно, но если погода будет очень жаркой, то извините… Mont Sutton : до 23 avril, опять же, в зависимости от температуры. Если погода позволит, то до середины мая.