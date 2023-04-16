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Картина после пожара. Снимок с экрана телевизора.

Два криминальных пожара в Монреале в ночь на 16 апреля

Megan Jorgensen Апр 16, 2023 Бизнес, Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 127 Просмотров

Пожар в Монреале – сгорели 49 транспортных средств на стоянке транспортной компании в Дорвале

Полиция ведёт расследование большого пожара в Дорвале. Скорее всего, речь о поджоге. А в Пьерфонде подожгли автомобиль прямо перед жилым домом.

В ночь с субботы на воскресенье, примерно в 2 часа ночи 16 апреля, в Дорвале вспыхнул большой пожар. Загорелись трактора, буксиры, грузовики и другие служебные машины неназываемой пока транспортной фирмы на углу проспекта André и бульвара Hymus.

По словам местного жителя, за несколько минут до начала пожара он заметил несколько подозрительных лиц, которые проникли на территорию стоянки, но тут же вышли. Лишь после того, как вспыхнул огонь, свидетель связал оба инцидента и сообщил о подозрительных лицах полиции.

49 тракторов, буксировщиков, грузовиков, уборочных машин разных размеров и типов сгорели полностью. Это самый крупный пожар в Монреале в этом году, а по сумме нанесённого ущерба он, очевидно, привёл к самым тяжёлым последствиям (согласно первоначальным сообщениям, сгорело примерно полтора десятка машин, но позже поступили уточнённые данные).

Монреальская полиция сообщает также о поджоге автомобиля в Пьерфонде. Личный автомобиль, припаркованный у частного жилого дома на углу улицы Antoine-Faucon, неподалёку от пересечения с улицей Sheinfeld, вспыхнул в 4 утра. Кто-то облил автомобиль бензином из канистры (та была брошена рядом) и поджёг. Хотя нет никаких данных о том, кто и почему поджёг автомашину, ходят слухи, что уличные банды таким образом принимают в свои ряды новых “бойцов”, которым надо доказать свою “профпригодность”.

Полициейские настоятельно рекомендуют владельцам предприятий и частным лицамустанавливать видеокамеры, которые позволяют следить за происходящим вокруг территории компании. Сьёмки могут помочь в расследовании, если что-то случится.

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