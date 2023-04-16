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Общество История Спасти рядового Ришара или как поступают настоящие девушки
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Граф де Фронтенак. Восковая фигура в монреальском музее Гревен. Фото Меган Хорхенсен.

Спасти рядового Ришара или как поступают настоящие девушки

Megan Jorgensen Апр 16, 2023 История, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Это интересно Оставить комментарий 1,055 Просмотров

История любви: Как невеста попыталась спасти суженого от призыва и войны

Напомним читателям реальную историю из былых времён.  О любви, о войне и о мобилизации в Новой-Франции (Квебеке).

В былые времена, надо признать, девушки были не чета нынешним. За мужика – в огонь и в воду! Это теперешние выйдут да сигаретами до ближайшего киоску, а по пути влюбятся в кого-нибудь, и поминай, как звали.

А вот как в конце XVII века в Квебеке одна невеста поступила.

В 1690 году собирались люди на войну. А так как во всей стране проживали тысяч 7-8 колонистов, включая детей малых и старушек в чепчиках, то мобилизовали в армию поголовно всё мужское население. И то, индеец наседал, поселенцы отступали с боями, заставляя злобного врага оплачивать кровью каждый метр захваченной территории. Но сил не хватало, и ирокезы уже рассматривали в бинокли башни столицы.

Вождь квебекского народа героический граф Фронтенак (тот самый, чьё сердце после кончины по завещанию было отправлено вдове в Париж – впрочем, та сердце не приняла — мол, при жизни я его не видела, и теперь не хочу)… Да, так вот, Фронтенак повелел провести призыв даже 17-летних юнцов – отечество в опасности, к оружию, граждане, ирокез у ворот!

И решил Фронтенак ополчение в лес послать, чтоб с тылу ирокеза потрепать.

Забрили в солдаты одного паренька. А надо сказать, была у него невеста, по имени Анна, по фамилии Эмонд. Вся из себя пригожая, да хорошая. Вот узнала Аня про то, что жениха на фронт отправляют, и пригорюнилась. Но долго горевать не стала, а сообразила, что делать: раздобыла девушка мужескую одежду, переоделась, лицо сажей измазала, явилась к графу и говорит грубым голосом: – Я тут из лесу домой шёл намедни, так завидел, как рядом с городом индейцы да англичане таятся, ножи точут. Как только армия наша из города выйдет, так они тут как тут, всех и порежут. Ты, граф, лучше никуда армию не выпускай, пущай в стенах хоронится.

Фронтенак было поверил, да только в последний момент «мужик из лесу» неловко повернулся, ресницами моргнул, тут Фронтенак и сообразил, что дело неладно. Разоблачил Аннушку, ухватив её за грудь. Та взвизгнула, не готова оказалась к такому обороту.

Ладно, долго ли, коротко ли, повязали Анну и всыпали ей батогов по суду, чтоб, значит, мужеское платье не носила. На том дело и кончилось.

Жениха мобилизовали, на фронт отправили, но повезло, вернулся, женился на заступнице, стали поживать и добра наживать.

А Его Высокопроисвещенство, епископ Квебека, ограничился одной фразой (мы приводим её в осовременном виде, так сказать): Смиренной и благочинной обязана быть настоящая девушка, а не буги-вуги на войне выкаблучивать!

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