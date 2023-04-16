История любви: Как невеста попыталась спасти суженого от призыва и войны

Напомним читателям реальную историю из былых времён. О любви, о войне и о мобилизации в Новой-Франции (Квебеке).

В былые времена, надо признать, девушки были не чета нынешним. За мужика – в огонь и в воду! Это теперешние выйдут да сигаретами до ближайшего киоску, а по пути влюбятся в кого-нибудь, и поминай, как звали.

А вот как в конце XVII века в Квебеке одна невеста поступила.

В 1690 году собирались люди на войну. А так как во всей стране проживали тысяч 7-8 колонистов, включая детей малых и старушек в чепчиках, то мобилизовали в армию поголовно всё мужское население. И то, индеец наседал, поселенцы отступали с боями, заставляя злобного врага оплачивать кровью каждый метр захваченной территории. Но сил не хватало, и ирокезы уже рассматривали в бинокли башни столицы.

Вождь квебекского народа героический граф Фронтенак (тот самый, чьё сердце после кончины по завещанию было отправлено вдове в Париж – впрочем, та сердце не приняла — мол, при жизни я его не видела, и теперь не хочу)… Да, так вот, Фронтенак повелел провести призыв даже 17-летних юнцов – отечество в опасности, к оружию, граждане, ирокез у ворот!

И решил Фронтенак ополчение в лес послать, чтоб с тылу ирокеза потрепать.

Забрили в солдаты одного паренька. А надо сказать, была у него невеста, по имени Анна, по фамилии Эмонд. Вся из себя пригожая, да хорошая. Вот узнала Аня про то, что жениха на фронт отправляют, и пригорюнилась. Но долго горевать не стала, а сообразила, что делать: раздобыла девушка мужескую одежду, переоделась, лицо сажей измазала, явилась к графу и говорит грубым голосом: – Я тут из лесу домой шёл намедни, так завидел, как рядом с городом индейцы да англичане таятся, ножи точут. Как только армия наша из города выйдет, так они тут как тут, всех и порежут. Ты, граф, лучше никуда армию не выпускай, пущай в стенах хоронится.

Фронтенак было поверил, да только в последний момент «мужик из лесу» неловко повернулся, ресницами моргнул, тут Фронтенак и сообразил, что дело неладно. Разоблачил Аннушку, ухватив её за грудь. Та взвизгнула, не готова оказалась к такому обороту.

Ладно, долго ли, коротко ли, повязали Анну и всыпали ей батогов по суду, чтоб, значит, мужеское платье не носила. На том дело и кончилось.

Жениха мобилизовали, на фронт отправили, но повезло, вернулся, женился на заступнице, стали поживать и добра наживать.

А Его Высокопроисвещенство, епископ Квебека, ограничился одной фразой (мы приводим её в осовременном виде, так сказать): Смиренной и благочинной обязана быть настоящая девушка, а не буги-вуги на войне выкаблучивать!