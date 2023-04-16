Сезон отпусков на подходе. Не забываем о важнейших моментах в ходе подготовки к поездке.

Не забудьте хорошо подготовиться к поездке, чтобы, вдруг, не пришлось что-то покупать или искать в последний момент.

Отправляетесь в путешествие? Не забудьте проверить и уточнить следующее:

Всем известно, каким стрессом сопровождается вечер перез вылетом в турпоездку, в гости или в командировку. Все вещи, вроде бы, уложены, все необходимые контакты оповещены, все срочные дела улажены. Но давайте пройдёмся ещё раз по списку того, что обязательно и необходимо сделать. И запомните этот совет:

Если у вас есть домашние питомцы, а вы оставляете их дома под присмотром надёжного человека, проверьте, достаточны ли запасы еды, есть ли привычные угощения, достаточен ли запас таблеток и лекарств в необходимых случаях, указано ли в письменном виде что, когда и в каких количествах давать, а что ни в коем случае не делать. Проверьте и запасы песка для туалета, укажите координаты ветеринара, укажите места любимых прогулок вашего питомца, его любимые игрушки. Сделайте резервные копии всех ваших электронных устройств. Это не занимает много времени и не требует приложения больших усилий. Но если вдруг ваш телефон потеряется во время поездки, у вас будет копия всех фотографий, контактов и сообщений. То же касается и компьютеров всех видов. Зарядите все батареи всех устройств, с которыми вы летите. В аэропортах зарядные устройтва, как правило, есть, но они могут быть заняты. Да и неприятно будет, если вдруг в нужный момент телефон разрядится. Проверьте, взяли ли вы адаптор, если летите в страну, где розетка не того типа, который используется в Канаде (а таких стран больше, чем тех, кто розетки «североамериканские»). Хотя, конечно, думать об этом надо было раньше, а не в последний вечер. Или же надеяться, что адаптор легко найти по прибытию в место отдыха (в гостиницах они, как правило, есть, но вот в Airbnb часто их не бывает). Как правило, купить адапатор в туристистических местах легко, но если вы приехали, устали, а включить устройство не получается, желания бегать в магазин нет. Да дело может происходить и ночью. Проверьте, взяли ли вы с собой зарядные устройства. Часто их забывают, потому что пользуются дома до последнего момента перед отъездом. Если они вам нужны именно до последнго момента, обязательно положите на сумку или чемодан записку с напоминанием, «не забыть устройство». Скачайте на телефон карты местности. А лучше всего — распечайте их. Если этого не сделать, то можно столкнуться с ситуацией, когда найти карты нелегко (связь плохая, связь дорогая, у вас пока нет местной симки и т. д. И т. п.). К тому же, в ряде стран гораздо безопаснее ходить с распечатанной картой, а не с телефоном в руках, особенно, если бродишь по пустынным улочкам старого города. Ещё раз проверьте все даты и места размещения. Удивительно, но масса туристов прилетает в отель и тут же убеждается, что тот забронирован ими лишь с завтрашней ночи. А то и с прошлой. В этом случае лишь потратите лишние даньги, а вот если комнаты в отеле нет или же хозяин Airbnb сегодня вас не ждёт, будет «весело». Проверьте, взяли ли с собой наличные деньги в купюрах разного достоинства. Кредитные и дебетовые карточки сегодня принимаются повсюду, но наличные, на всякий случай, лишними не будут. Если придётся менять деньги в аэпорту, лучше потратить небольшую сумму, так как аэропортовский курс всегда невыгоден для клиента. Кстати, сегодня банки уже не рекомендуют уведомлять их в случае поездки за границу, но если в ходе поездки предстоят большие траты, то всё же лучше банк предупредить. Проверьте наличие лекарств и рецептов. Нет ничего хуже, чем обнаружить во время отпуска, что вы забыли важное лекарство — как то, что вы принимаете регулярно, так и те, что желательно иметь с собой на всякий случай. И если в состав лекарств входят наркотические вещества (морфин, например), держите наготове рецепт или же упаковку, в которой вы это лекарство получили — на ней всегда указан состав и данные пациента. Наконец, не забудьте про необходимые вещи. Часто забывают шлёпанцы и тапки для гостиницы или для посещения пляжа. Да и вообще, не оставляйте упаковку вещей на утро. Тогда точно не забудете вещи и точно не окажетесь перед сложным выбором, если будет явный перевес (а такое случается). Наконец, постарайтесь расслабиться и не напрягаться в последнюю рочнь перед поездкой — предстоит утомительное путешествие, где придётся пройти через таможни и пограничные службы, регистрации, взятие напрокат автомобиля или же заказ такси… Чем лучше отдохнёте перед поездкой, тем лучше.