Rio Tinto начинает расширение металлургического завода в Квебеке

Как сообщается, крупнейшая компания Rio Tinto начала работы по расширению своего завода Alma в Квебеке

Как сообщается, крупнейшая компания Rio Tinto начала работы по расширению своего завода Alma в Квебеке, инвестиции составят 240 млн канадских долларов. Проект позволит увеличить производственные мощности по выпуску низкоуглеродистой высококачественной алюминиевой заготовки на 202 тыс. тонн. Имеющийся литейный комплекс будет расширен и оснащен новым современным оборудованием. Ввод в эксплуатацию запланирован на первое полугодие 2025 года.

“Это расширение позволит нам лучше удовлетворять растущий спрос наших клиентов на высококачественные сплавы и продукцию, произведенную с использованием возобновляемой гидроэлектроэнергии”, – сказал исполнительный директор Rio по производству алюминия в Атлантике Себастьен Росс.

«Рио Тинто» – англо-австралийская транснациональная компания, вторая по величине в мире металлургическая и горнодобывающая корпорация. Основными регионами деятельности являются Австралия, Канада, США, Бразилия, Монголия, Гвинея, Мадагаскар и ЮАР, более половины продаж приходятся на Китай.

Ее дочерними компаниями в Канаде являются: Iron Ore Company of Canada; Rio Tinto Fer et Titane Inc.; Rio Tinto Alcan Inc.; Diavic Diamond Mines