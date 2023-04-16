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Новости Rio Tinto начинает расширение металлургического завода в Квебеке
Фото: mavink.com

Rio Tinto начинает расширение металлургического завода в Квебеке

Виктория Христова Апр 16, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Rio Tinto начинает расширение металлургического завода в Квебеке отключены 15 Просмотров

Как сообщается, крупнейшая компания Rio Tinto начала работы по расширению своего завода Alma в Квебеке

Как сообщается, крупнейшая компания Rio Tinto начала работы по расширению своего завода Alma в Квебеке, инвестиции составят 240 млн канадских долларов. Проект позволит увеличить производственные мощности по выпуску низкоуглеродистой высококачественной алюминиевой заготовки на 202 тыс. тонн. Имеющийся литейный комплекс будет расширен и оснащен новым современным оборудованием. Ввод в эксплуатацию запланирован на первое полугодие 2025 года.

“Это расширение позволит нам лучше удовлетворять растущий спрос наших клиентов на высококачественные сплавы и продукцию, произведенную с использованием возобновляемой гидроэлектроэнергии”, – сказал исполнительный директор Rio по производству алюминия в Атлантике Себастьен Росс.

«Рио Тинто» – англо-австралийская транснациональная компания, вторая по величине в мире металлургическая и горнодобывающая корпорация. Основными регионами деятельности являются Австралия, Канада, США, Бразилия, Монголия, Гвинея, Мадагаскар и ЮАР, более половины продаж приходятся на Китай.

Ее дочерними компаниями в Канаде являются: Iron Ore Company of Canada; Rio Tinto Fer et Titane Inc.; Rio Tinto Alcan Inc.; Diavic Diamond Mines

 

 

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