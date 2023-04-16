Селин Дион продает дом под Монреалем, в котором жили ее родители

Особняк находится в Сент-Роуз, на реке Милль-Иль. Тереза Дион жила в этом доме до 2020 года, когда она умерла. Дом был выставлен на продажу за $1,78 млн.

Особняк находится в Сент-Роуз, на реке Милль-Иль. Тереза Дион жила в этом доме до 2020 года, когда она умерла. Дом был выставлен на продажу за $1,78 млн. Этот двухэтажный дом был построен в 2002 году. Неизвестно, сколько в нем комнат.

Он значительно превосходит стоимость других объектов в этом районе, которые оцениваются в среднем в 416,5 тысяч долларов.

Однако известно, что в доме есть большая гостиная, а также столовая и кабинет с эркером. Этот особняк значительно дороже, чем средний дом в этом районе – объект там стоит в среднем $416,5 тыс .Аврил Лавин, канадская певица и актриса из Канады, ранее решила продать только что приобретенный ею дом в США. Этот объект можно найти в калифорнийском городе Малибу, прямо над знаменитым пляжем Зумба. Он был продан звездой за 12 миллионов долларов.

Долгое время Селин и ее муж Рене Анжелил жили в доме в Монреале. Позже он был выставлен на продажу 29,7 миллиона долларов, что сделано его самым дорогим особняком в провинции Квебек.

Общая площадь особняка составляет 7,300 квадратных метров. Он был построен на заказ, то есть старинным не является, просто стилизован под старину.

После переезда в Америку Селин и ее муж выстроили дом на другом острове. Он называется Юпитер и расположен во Флориде, в Атлантическом океане. Особняк был перестроен при личном участии певицы в 2008-2010-м годах.