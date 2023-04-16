Глава Южной Кореи встретился с главами МИД Канады и Франции

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился с министрами иностранных дел Канады и Франции и обсудил двусторонние отношения с каждой страной.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился с министрами иностранных дел Канады и Франции и обсудил двусторонние отношения с каждой страной.

По словам пресс-секретаря президента Ли До Уна, Юн впервые встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Джоли. Юн выразил надежду, что две страны в полной мере реализуют свой потенциал для развития двусторонних отношений по случаю 60-летия установления дипломатических отношений в этом году.

Юн также выразил надежду, что Южная Корея и Канада будут совместно возглавлять международные усилия по улучшению ситуации с правами человека в Северной Корее, подчеркнув важность солидарности между народами во имя свободы и прав человека.

Он добавил, что с нетерпением ждет встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в ближайшем будущем, чтобы обсудить пути развития двусторонних отношений.

В ответ Джоли заявила, что будет активно поддерживать усилия Южной Кореи по улучшению положения с правами человека в Северной Корее, и призвала к дальнейшему укреплению солидарности и сотрудничества между Южной Кореей и Канадой в Индо-Тихоокеанском регионе.

На встрече с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна Юн обсудил отношения между Южной Кореей и Францией, выразив надежду, что отношения будут продолжать развиваться, поскольку Франция является ключевым партнером, разделяющим универсальные ценности свободы, прав человека и демократии.

В частности, он выразил надежду на тесное сотрудничество в таких областях, как полупроводники, аккумуляторы, космос и ядерная энергетика на основе культурного обмена двух стран и между их народами. Юн также сказал, что надеется вскоре встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить развитие двусторонних отношений.

Колонна передала приветствия Макрона об особой дружбе, сказав, что она надеется, что две страны будут развивать свою солидарность и сотрудничество на основе их общих ценностей верховенства закона и демократии.