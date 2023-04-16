Что владельцам ипотечных кредитов нужно знать о паузе во второй ставке Банка Канады

По мнению экспертов, решение Банка Канады удерживать ставки второй раз подряд должно стать стабилизирующей силой на ипотечном рынке Канады.

По мнению экспертов, решение Банка Канады удерживать ставки второй раз подряд должно стать стабилизирующей силой на ипотечном рынке Канады.

Центральный банк Канады принял решение сохранить ставку овернайт на уровне 4,5% в среду, подтвердив ожидания экономистов. В прошлом месяце Банк Канады стал первым крупным центральным банком, приостановившим повышение процентных ставок.

“Для многих владельцев ипотечных кредитов это на самом деле означает, что в ближайшее время, вероятно, наступит период стабильности, прежде чем [процентные ставки] начнут снижаться”, – говорит Лия Златкин, ипотечный брокер и эксперт из LowestRates.ca , заявил в интервью в среду.

Златкин сказала, что она прогнозирует двухлетний период времени, прежде чем ставки начнут нормализовываться.

“Это приведет к стабильным ставкам по ипотечным кредитам и стоимости жилья и позволит более точно прогнозировать на оставшуюся часть года”, – Джеймс Лэйрд, сопредседатель правления Ratehub.ca и президент ипотечного кредитора CanWise, говорится в заявлении в среду.

В нынешних условиях Златкин сказала, что она рекомендует стратегию “спрятать голову в песок”, при которой люди могли бы извлечь выгоду из ожидания нескольких лет, чтобы зафиксировать более низкую процентную ставку по своей ипотеке.

“Если у вас переменная ставка, вы можете быть спокойны, зная, что какое-то время ситуация будет стабильной. Если вы чувствуете это давление, если вы чувствуете эту боль, что ж, возможно, пришло время начать рассматривать нашу краткосрочную фиксированную ставку, чтобы переждать оставшуюся часть шторма”, – сказала она.

По словам Златкин, большинству клиентов она рекомендует выбрать ипотечный продукт с фиксированным сроком погашения на один или два года, в зависимости от сроков.

По словам Лэйрда, после объявления центрального банка фиксированные ставки не будут изменены.

“Это объявление не удивило рынки, поэтому доходность облигаций стабильна, что означает, что нам не следует ожидать каких-либо изменений фиксированных ставок, основанных на сегодняшнем утреннем объявлении”, – сказал он.

Однако, по словам Лэрда, людям, которые хотят получить ипотеку с фиксированной ставкой в течение следующих нескольких месяцев, следует обратиться за предварительным одобрением.

“Это [предварительное одобрение] защитит их от любого неожиданного повышения ставок, но все же предоставит им доступ к любой более низкой ставке, доступной при подаче заявления”, – сказал он.

Кроме того, по словам Лэрда, переход к удержанию процентных ставок будет приветствоваться владельцами ипотечных кредитов с переменной стоимостью и теми, у кого есть кредитная линия собственного капитала.

Златкин сказал, что решение Банка Канады сохранить ставки может повысить интерес к рынку жилья, но цены вряд ли поднимутся до уровня прошлого года.

“Мы наблюдали по всей Канаде примерно 18-процентное падение цен на недвижимость за последний год. И поэтому я думаю, что все может понемногу наладиться”, – сказала она.

“Но это действительно требует увеличения предложения домов и увеличения спроса со стороны людей, желающих приобрести жилье. И если эти две вещи совпадут должным образом, тогда да, мы можем начать видеть, как эти цифры ползут вверх ”.

По словам Златкина, те, кто впервые покупает жилье, часто бывают “самыми пугливыми” в периоды нестабильности. Однако решение центрального банка во второй раз сохранить процентные ставки приведет к более стабильным условиям и может подстегнуть спрос.

“Реальность такова, что прямо сейчас многие из тех людей, которые ищут эту стабильность и которые действительно хотят, чтобы все вроде как выровнялось, эти люди, вероятно, массово выйдут на рынок”, – сказала она.

Кроме того, по словам Златкина, этой весной на рынок может поступить еще больше единиц техники.

“Я получаю много-много клиентов, которые звонят мне и спрашивают о предварительных разрешениях, которые спрашивают меня, действительны ли их предварительные разрешения, и которые планируют выйти и пройтись по магазинам”, – сказала она.

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