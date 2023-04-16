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Новости Канада будет сотрудничать с Вьетнамом в рамках переработки аккумуляторов
Вьетнам

Канада будет сотрудничать с Вьетнамом в рамках переработки аккумуляторов

Виктория Христова Апр 16, 2023 Новости Комментарии к записи Канада будет сотрудничать с Вьетнамом в рамках переработки аккумуляторов отключены 15 Просмотров

Ведущий переработчик литий-ионных аккумуляторов в Северной Америке Li-Cycle подписал соглашение с вьетнамской компанией VinES Energy Solutions о долгосрочных отношениях по утилизации аккумуляторных материалов, произведенных во Вьетнаме.

 

По условиям соглашения, с 2024 года Li-Cycle станет стратегическим и предпочтительным партнером VinES по переработке аккумуляторных материалов VinES, произведенных во Вьетнаме.

Компания Li-Cycle рассматривает возможность строительства специализированного завода по переработке аккумуляторов недалеко от производственной площадки VinES в центральной провинции Хатинь. Решение об инвестициях в строительство завода могут принять в 2025 году.

Недавно компания VinES ввела в эксплуатацию завод по производству литий-ионных аккумуляторов в Хайфоне, Вьетнам, и рассчитывает на дальнейшее расширение своих производственных мощностей в стране.

Компания Li-Cycle открыла офис в Сингапуре в декабре 2022 года, чтобы поддержать свою связь с азиатским рынком и свои усилия по дальнейшему налаживанию и расширению коммерческих отношений с азиатскими производителями.

 

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