Пять Великих озёр, из которых лишь одно не находится в Канаде

Великие озёра, в них рождается река Святого Лаврентия. Пять самых больших водоёмов пресной воды в Северной Америке.

Наверно, пять так называемых Великих озёр — самые известные водоёмы пресной воды в мире. Это озёра Эри, Гурон, Мичиган, Онтарио и Верхнее. Общая протяжённость их берегов составляет более 12 тысяч километров, и миллионы туристов навещают эти озёра каждый год. Разумеется, не оставляя без внимания Ниагарский водопад и не забывая о возможности совершить поездку по реке до Монреаля, а то и до города Квебека.

Ведь наша главная река — река Святого Лаврентия (она же Saint-Laurent) вытекает из озера Онтарио, а одна из главных канадских достопримечательностей — Ниагарский водопад, находится на реке, которая соединяет два из Великих озёр — озеро Эри и озеро Онтарио.

Одной из самых интересных особенностей озёр является гряда песчаных дюн — длина этих высочайших дюн — самая большая в мире среди всех водоёмов пресной воды. Их протяжённость достигает десяти тысяч километров (изредка они прерываются причалами у городов и деревень).

На берегах Великих озёр живут примерно 30 миллионов жителей, абсолютное большинство — американцы, хотя, конечно, и жители Онтарио, в первую очередь, это жители Торонто, в котором проживают сегодня свыше трёх миллионов жителей.

Из пяти озёр лишь одно — озеро Мичиган, – полностью расположено в США, а остальные четыре граничат и с Канадой.

Любопытно, что по геологическим меркам Великие озёра очень молоды — им всего лишь 10 тысяч лет, они появились в результате таяния ледников.

История этих озёр изобилует событиями — они были и центром пиратства, когда джентльмены удачи грабили караваны речных судов и прибрежные деревни, и становились местом сражений противоборствуюих сторон во время войн между англичанами и французами, а позже между американцами и англичанами. Впрочем, пираты грабили не золото, а более простые товары — от бочек со спиртом до груза меховых шкур. Пиратов извели лишь к тридцатыми годам 20 века, когда у озерной полиции появились моторные катера!

Так что, если выдастся у вас несколько свободных деньков, не поленитесь, доберитесь до Великих озёр — уверяем вас, далеко не самое плохое место для отдыха!