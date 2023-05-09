Суд в Монреале рассмотрел дело педофила и приговорил того к 15 годам заключения

В течение нескольких лет педофил охотился за детьми в районе Анжу и использовал их для удовлетворения своей похоти.

В понедельник, 8 мая, суд рассмотрел дело некоего жителя Монреаля Элзефара МкГарка (Elzefar McGurk), мужчины возраста 29 лет, обвиняемого в актах педофилии. Указанный гражданин проживал в районе Анжу (Anjou) на востоке Монреаля. Согласно обвинению, он совершал преступления в течение 2021 и 2022 годов. Схема действий преступника была стандартной – он заманивал детей в своё жилище, предлагая сладости или же обещая показать интересные вещи, после чего совершал по отношению к ним развратные действия.

Преступник был приговорён к 15 годам заключения. Это один из самых больших сроков заключения за подобные действия в истории Квебека.

Имена жертв педофила не оглашаются, но известно, что их было не менее четырёх, причём самому младшему ребёнку было 5 лет. Более того, иногда негодяй привлекал двоих детей одновременно, занимаясь развратными действиями с одним ребёноком и вынуждая второго наблюдать за процессом. Педофил ограничивался касанием жертв, показом им порнографических сцен и фотографий, предлагал принимать те позы, которые демонстрировались на экране.

Он записывал свои “упражнения” на видео, делал фотографии, и все материалы были конфискованы полицией.

С учётом срока, проведённого в предварительном заключении, МкГарк проведёт ещё 12 лет в тюрьме, после чего он должен будет регистрироваться всюду, как осуждённый педофил.