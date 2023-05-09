Полиция Квебека просит о помощи со стороны компаний, ставших жертвой мошенника

После ареста подозреваемого, полиция Квебека разыскивает компании, которые стали жертвой его преступных деяний.

В городе Квебек арестован некий Даниэль Жак (Danieal Jacques), возраста 55 лет. Этот человек регулярно совершал мошеннические действия по отношению к хозяевам малых предприятий. Он посещал эти фирмы (рестораны, лавки, ремонтные конторы, автомастерские, любые другие предприятия обслуживания и предлагал услуги по изготовлению униформы с вышитым лого и названием компании по весьма привлекательным ценам.

Нет нужды говорить, что многих предложение интересовало – всегда полезно для бизнеса, если твои механики или официанты (в зависимости от направления деятельности фирмы) носят свитер, робу или блузку с красивой вышитой надписью, напоминающей о том, где клиент находится.

Мошенник представлялся представителем (хозяином) фирмы Jack Daniels Graphix и просил в качестве предоплаты половину суммы заказа. Общая сумма никогда не превышала 2 тысяч долларов, что было по средствам большинству жертв. Излишне говорить, заказчики товар не получали, а мошенник всячески откладывал поставки товара под различными благовидными предлогами. Разумеется, схема не могла действовать долгое время, но за несколько месяцев Даниель Жак сумел обмануть десятки компаний. Очевидно, в конце концов компания перестала бы существовать, а её основатель рассчитывал на то, что из-за незначительных для бизнеса сумм жертва просто спишет расходы в убыток, а если люди обратятся в полицию, та не будет особенно “заморачиваться”.

Но дело не выгорело, только что мошенника взяли (по неподтверждённым данным – жадность обуяла, он, в ходе процесса подписания договора с одним рестораном, вытащил деньги из кассы, воспользовавшись тем, что хозяин заведения на минуточку вышел. Но вот ума не хватило на то, чтобы сообразить, что в зале есть видеокамера).

Так или иначе, полиция уверена, что все жертвы мошенника пока не выявлены. Возможно, в ряде случаев, он получал аванс наличными, оставляя расписку. Посему силы охраны правопорядка и обращаются к бизнесменам Квебека с просьбой о помощи в выявлении тех компаний, которые были мошенником обмануты. Если вы опознали преступника, предлагается позвонить по телефону 418-641-2447 (следствие ведётся из города Квебек, отсюда и код города). Для ускорения поиска можно назвать номера заведённых против Даниэля Жака дел: Que-221129-00139, Que-230127-00102, Que230210-001119.