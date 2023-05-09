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Общество История Сборная солянка из исторических фактов и мифов
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И всё же самые большие чудеса в мире - это чудеса природы. Фото Меган Хорхенсен.

Сборная солянка из исторических фактов и мифов

Megan Jorgensen Май 9, 2023 История, Меган Хорхенсен, Новости, Хорошие новости, Это интересно Оставить комментарий 51 Просмотров

Воскресный выпуск очередных наших коротеньких заметок из былого

Незначительные, но всё же интересные факты из прошлого, которые понравятся любознательным читателям. Всегда приятно узнать что-нибудь новенькое.
  • Нет на свете мук сильнее муки слова. Это слова поэта Семёна Яковлевича Надсона (родился 26 декабря 1862 – умер 31 января 1887 в возрасте 25 лет).
  • В 1726 году Шарль Сансон (Charles Jean Baptiste Sanson) занял пост государственного палача Франции. Любопытно, что было палачу 7 лет от роду.
  • Первая английская почтовая марка называлась Чёрный Пенни. А вторая – выпущенная через несколько дней после первой, носила название Синий двухпенсовик.
  • До сего дня самое большое количество аэростатов, запущенных из одного места, можно было наблюдать на девятом Международном воздухоплавательном фестивале в Бристоле. За час там поднялись в воздух 128 аэростатов.
  • Интересна связь между «Записками охотника» Ивана Тургенева и «Хижиной дяди Тома» Гарриент Бичер Стоу. Обе книги вышли в 1852 году и обе произвели сильнейшее впечатление на общество. Александр II упоминал их неоднократно в дискуссиях об освобождении крестьян от крепостной зависимости, а Линкольн – в дискуссиях об освобождении рабов. Эти сведения упоминаются в энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона.
  • В 1746 году в Голландии, в Амстердаме, якобы, появляется первая книга, критикующая королевскую власть во Франции. Книга называется Cafirans. Якобы, это перевод с арабского, а под государством Cafirans подразумевается Франция (слово – анограмма к слову français – французы). Странно, но эти сведения фигурируют только в русскоязычных источниках, а на французском языке их нет!
  • 21 марта 1879 года Федор Михайлович Достоевский впервые публично прочитал отрывки из «Братьев Карамазовых». На читке присутствовали Тургенев, Полонский, Плещеев, Салтыков-Щедрин и другие писатели и поэты.
  • Роман Ольги Форш Первенцы Свободы, посвященный декабристам, изобилует фактическими ошибками и идеологическими несуразицами, но это и немудрено – написан он в 1950-1953 годах, в расцвет сталинской исторической науки. А жаль, могла написать отличную книгу.
  • Царица Екатерина II за короткий срок увеличила количество государственных крестьян на 2 миллиона человек, а казну пополнила на 830 миллионов рублей, изъяв все эти средства и крестьян у церкви.
  • Первая футбольная лига – Английская футбольная лига, была основана в 1888 году.

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