Воскресный выпуск очередных наших коротеньких заметок из былого
Незначительные, но всё же интересные факты из прошлого, которые понравятся любознательным читателям. Всегда приятно узнать что-нибудь новенькое.
- Нет на свете мук сильнее муки слова. Это слова поэта Семёна Яковлевича Надсона (родился 26 декабря 1862 – умер 31 января 1887 в возрасте 25 лет).
- В 1726 году Шарль Сансон (Charles Jean Baptiste Sanson) занял пост государственного палача Франции. Любопытно, что было палачу 7 лет от роду.
- Первая английская почтовая марка называлась Чёрный Пенни. А вторая – выпущенная через несколько дней после первой, носила название Синий двухпенсовик.
- До сего дня самое большое количество аэростатов, запущенных из одного места, можно было наблюдать на девятом Международном воздухоплавательном фестивале в Бристоле. За час там поднялись в воздух 128 аэростатов.
- Интересна связь между «Записками охотника» Ивана Тургенева и «Хижиной дяди Тома» Гарриент Бичер Стоу. Обе книги вышли в 1852 году и обе произвели сильнейшее впечатление на общество. Александр II упоминал их неоднократно в дискуссиях об освобождении крестьян от крепостной зависимости, а Линкольн – в дискуссиях об освобождении рабов. Эти сведения упоминаются в энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона.
- В 1746 году в Голландии, в Амстердаме, якобы, появляется первая книга, критикующая королевскую власть во Франции. Книга называется Cafirans. Якобы, это перевод с арабского, а под государством Cafirans подразумевается Франция (слово – анограмма к слову français – французы). Странно, но эти сведения фигурируют только в русскоязычных источниках, а на французском языке их нет!
- 21 марта 1879 года Федор Михайлович Достоевский впервые публично прочитал отрывки из «Братьев Карамазовых». На читке присутствовали Тургенев, Полонский, Плещеев, Салтыков-Щедрин и другие писатели и поэты.
- Роман Ольги Форш Первенцы Свободы, посвященный декабристам, изобилует фактическими ошибками и идеологическими несуразицами, но это и немудрено – написан он в 1950-1953 годах, в расцвет сталинской исторической науки. А жаль, могла написать отличную книгу.
- Царица Екатерина II за короткий срок увеличила количество государственных крестьян на 2 миллиона человек, а казну пополнила на 830 миллионов рублей, изъяв все эти средства и крестьян у церкви.
- Первая футбольная лига – Английская футбольная лига, была основана в 1888 году.
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