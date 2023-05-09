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Новости Китай объявил канадского дипломата в Шанхае персоной нон-грата
Китай Фото: az.sputniknews.ru

Китай объявил канадского дипломата в Шанхае персоной нон-грата

Виктория Христова Май 9, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Китай объявил канадского дипломата в Шанхае персоной нон-грата отключены 29 Просмотров

Канадскому послу придется покинуть Китай

Персоной нон грата объявил канадского посла Дженнифер Линн Лалонд, консула Генерального консульства Канады в Шанхае, МИД КНР.

Решение было принято китайской стороной в ответ на меры правительства Канады, которое ранее объявило дипломата Генерального консульства Китая в Торонто персоной нон грата. МИД Китая решительно осудил этот шаг канадских властей.

Канадскому послу предписано покинуть Китай до 13 мая. При этом МИД КНР оставляет за собой право на дальнейшую реакцию.

 

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