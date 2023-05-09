В Канаде подсчитали объемы выбрасываемой электроники

Объемы электронных устройств, попадающих в отходы, увеличились в три раза за последние 20 лет.

Исследователи из Университета Ватерлоо изучили отходы электроники, чтобы лучше понять жизненный цикл таких товаров. Подняв данные, начиная с 1971 года, они выяснили, что с 2000 по 2020 год объем электронных отходов в год на человека увеличился с 8,3 кг до 25,3 кг.

В 2020 году канадцы выбросили почти миллион тонн электроники. Ожидается, что к 2030 году этот показатель достигнет 1,2 млн тонн.

По оценкам авторов исследования, увеличение объемов мусора объясняется возросшими темпами технологического развития с начала тысячелетия, более коротким сроком службы устройств и потребительскими привычками. Как пояснил профессор Школы окружающей среды, предпринимательства и развития Университета Ватерлоо Комал Хабиб, большинство жителей Канады обновляют свой телефон раз в год. Этим объясняется, что рост отходов электроники опережает рост населения страны.

Исследователь обратил внимание, что в выбрасываемых электронных устройствах содержится множество драгметаллов и других ценных ресурсов, их переработка помогла бы справиться с дефицитом таких материалов в случае перебоя поставок. Неэффективное же обращение с такими отходами приводит к загрязнению окружающей среды и может сопровождаться токсичными выбросами.

Хабиб порекомендовал обратить внимание на переработку электронных устройств не только переработчикам, но и разработчикам, которые могли бы облегчить извлечение ценных материалов из выброшенных приборов. Он также напомнил об ответственности за окружающую среду потребителей.

«Нам действительно не нужно обновлять наш продукт каждый год или каждые два года, если он полностью функционален и предоставляет услуги, для которых мы его купили», — цитирует его слова издание. Также профессор рекомендовал вспомнить о возможности ремонта электронных устройств и пользоваться ею.

Напомним, в Евросоюзе тоже озаботились вопросом переработки электронных устройств, предложив принять для этого специальный закон.