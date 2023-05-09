Джастин Трюдо пояснил, как будет приниматься решение о высылке посла КНР

Канада будет подходить к вопросу высылки китайского дипломата «очень, очень осторожно», заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Это решение не следует воспринимать легкомысленно, и министр иностранных дел склоняется к этому очень, очень осторожно», — прокомментировал ситуацию Трюдо, выступая перед журналистами в Лондоне. Он подчеркнул, что это «серьезный и важный вопрос».

Ранее канадский парламентарий Майкл Чонг заявил, что согласно переданным ему данным, китайское правительство собиралось запугать его, пользуясь тем, что его семья живет в Китае. Поводом для этого якобы послужила позиция Чонга, заявлявшего о геноциде уйгуров в Китае. Китайский МИД отверг обвинения в попытке давления на депутата.

«Это большой, а не маленький шаг, чтобы выслать дипломата. Таким образом, это то, что должно быть принято с должным учетом всех потенциальных последствий и всех очень четких сообщений, которые будут посланы», — заявил Трюдо.

Напомним, посла Китая в Канаде Цун Пэйу ранее вызывали в МИД Канады, чтобы заявить о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны. Его обвиняют в давлении на депутата от оппозиционной Консервативной партии Канады Майкла Чонга, семья которого проживает в Китае.

Обвинение было официально отвергнуто официальным представителем МИД КНР Мао Нин, которая назвала обвинения в адрес посла «политическим трюком», заверив, что Китай соблюдает закон и международные конвенции.