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Новости Власти канадской провинции запросили помощь военных в борьбе с пожарами

Власти канадской провинции запросили помощь военных в борьбе с пожарами

Виктория Христова Май 9, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Власти канадской провинции запросили помощь военных в борьбе с пожарами отключены 23 Просмотров

Помощь федерального правительства и военных запросили власти канадской провинции Альберта, охваченной лесными пожарами.

Помощь федерального правительства и военных запросили власти канадской провинции Альберта, охваченной лесными пожарами.

«Альберта обратилась к федеральному правительству за помощью в борьбе с разрушительными лесными пожарами, включая поддержку со стороны военных.

Премьер-министр Джастин Трюдо заверил премьер-министра, что Канада поддержит Альберту любым возможным способом», — сообщил исполняющий обязанности директора по правительственным коммуникациям правительства Альберты Колин Эйтчинсон после разговора премьер-министра провинции Даниэль Смит с Трюдо.

Отмечается, что по состоянию на 11:30 по местному времени число лесных пожаров в Альберте уменьшилось до 100, однако 29 пожаров по-прежнему считаются вышедшими из-под контроля. Эвакуировано более 29 тыс. жителей провинции из нескольких городов и округов.

 

 

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