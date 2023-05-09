Банк Канады спрашивает граждан, каким они видят цифровой доллар

Банк Канады заявил, что опубликует отчет, подводящий итоги консультации, «позже в этом году».

Центральный банк Канады открывает консультации с общественностью по цифровому канадскому доллару. Канадцев просят представить, какие функции они хотят видеть у цифровой валюты.

Общественные консультации Банк Канады (BoC) начал 8 мая. И продлятся они до 19 июня. В обращении к общественности BoC отметил, что он изучает виртуальный канадский доллар, поскольку «мир становится все более цифровым».

Старший заместитель управляющего Банка Канады Кэролин Роджерс заявила, что банк хочет услышать, что канадцы «больше всего ценят в дизайне цифрового доллара», чтобы помочь ему сделать выбор, касающийся его безопасности и надежности, а также убедиться, что он «удовлетворяет потребности канадцев».

«Привет, Канада, нам нужен твой вклад! Наши публичные консультации по потенциальному Digital Canadian Dollar уже в прямом эфире. Выскажитесь до 19 июня», – призывает Банк Канады в твиттере 8 мая 2023 г.

Банк также четко дал понять, что пока не начинает работу над цифровой валютой центрального банка (CBDC) и что она не предназначена для замены наличных денег.

«В настоящее время цифровой канадский доллар не нужен. И любое решение о его выпуске остается за парламентом и правительством Канады. Наличные никуда не денутся», — добавил Банк Канады.

Однако в заявлении говорится, что многие канадцы могут быть исключены из экономики в будущем, если использование банкнот сократится.

В случае выпуска CBDC физические банкноты по-прежнему будут предоставляться «тем, кто в них нуждается», заявил банк.

Банк Канады также указал на возможность того, что криптовалюты или иностранные CBDC «могут получить широкое распространение в Канаде».

В заявлении утверждалось, что этот сценарий может поставить под угрозу канадский доллар и «представлять под угрозу стабильности нашей финансовой системы».

В анкете консультации канадцам задается широкий круг вопросов, включая способы оплаты, которые они использовали в прошлом месяце, как часто они потенциально могут использовать канадскую CBDC и какие конструктивные особенности они хотят видеть.

Банк Канады также отдельно спрашивает, использует ли участник опроса криптовалюты или владеет ими, и содержит ряд демографических вопросов о поле, возрасте, образовании и доходе.

Банк Канады заявил, что опубликует отчет, подводящий итоги консультации, «позже в этом году».