В США сварили пиво из сточных вод, чтобы призвать к борьбе с засухой

В США создали пиво Epic OneWater Brew, в разработке которого участвовала компания по переработке воды Epic Cleantec. Для варки применялись сточные воды из душевых и прачечных одного из многоэтажных домов в Сан-Франциско.

«Но каким на самом деле будет пиво из сточных вод гигантского многоквартирного дома? Чтобы выяснить это, я попробовал четыре упаковки OneWater Brew. Оно было приятным, свежим и пригодным для питья. Не было заметно, что это из душа или прачечной», — отметил автор статьи, попробовавший новое пиво.