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Новости В США сварили пиво из сточных вод, чтобы призвать к борьбе с засухой
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В США сварили пиво из сточных вод, чтобы призвать к борьбе с засухой

Виктория Христова Май 9, 2023 Новости, Новости Америки Комментарии к записи В США сварили пиво из сточных вод, чтобы призвать к борьбе с засухой отключены 12 Просмотров

Пивовары из Калифорнии сварили пиво из сточных вод, чтобы призвать общественность к борьбе с экстремальной засухой.

Пивовары из Калифорнии сварили пиво из сточных вод, чтобы призвать общественность к борьбе с экстремальной засухой.

В США создали пиво Epic OneWater Brew, в разработке которого участвовала компания по переработке воды Epic Cleantec. Для варки применялись сточные воды из душевых и прачечных одного из многоэтажных домов в Сан-Франциско.

Такой акцией авторы рассчитывают привлечь внимание общественности к возможности повторного использования воды, отмечается в материале.

«Но каким на самом деле будет пиво из сточных вод гигантского многоквартирного дома? Чтобы выяснить это, я попробовал четыре упаковки OneWater Brew. Оно было приятным, свежим и пригодным для питья. Не было заметно, что это из душа или прачечной», — отметил автор статьи, попробовавший новое пиво.
С технологической точки зрения создание пива из сточных вод вообще не является проблемой. Их главная задача, заключили они, договориться с органами власти, регулирующими продажу воды.

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