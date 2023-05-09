В США сварили пиво из сточных вод, чтобы призвать к борьбе с засухой

Пивовары из Калифорнии сварили пиво из сточных вод, чтобы призвать общественность к борьбе с экстремальной засухой.
Пивовары из Калифорнии сварили пиво из сточных вод, чтобы призвать общественность к борьбе с экстремальной засухой.
В США создали пиво Epic OneWater Brew, в разработке которого участвовала компания по переработке воды Epic Cleantec. Для варки применялись сточные воды из душевых и прачечных одного из многоэтажных домов в Сан-Франциско.
Такой акцией авторы рассчитывают привлечь внимание общественности к возможности повторного использования воды, отмечается в материале.
«Но каким на самом деле будет пиво из сточных вод гигантского многоквартирного дома? Чтобы выяснить это, я попробовал четыре упаковки OneWater Brew. Оно было приятным, свежим и пригодным для питья. Не было заметно, что это из душа или прачечной», — отметил автор статьи, попробовавший новое пиво.
С технологической точки зрения создание пива из сточных вод вообще не является проблемой. Их главная задача, заключили они, договориться с органами власти, регулирующими продажу воды.
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