Домовладельцы прогибаются под высокими процентными ставками

Согласно исследованию, проведенному некоммерческим институтом Ангуса Рида, домовладельцы как с фиксированной, так и с переменной ипотекой начинают прогибаться под более высокими ставками: 30% говорят, что им трудно управлять своими платежами.

Согласно исследованию, проведенному некоммерческим институтом Ангуса Рида, домовладельцы как с фиксированной, так и с переменной ипотекой начинают прогибаться под более высокими ставками: 30% говорят, что им трудно управлять своими платежами. Ущерб еще серьезнее для тех, у кого ипотечные кредиты с плавающей процентной ставкой, по которым процентные выплаты происходят в ногу с центральным банком каждый раз, когда он меняет ставки. Половина людей с такими ипотечными кредитами говорят, что они испытывают трудности.

Но даже если у них сейчас нет финансовых проблем, домовладельцы в целом говорят, что они обеспокоены тем, что может ждать их в будущем, когда придет время продлевать их кредитные соглашения. Три четверти признаются, что обеспокоены тем, насколько высокими могут быть их выплаты по ипотечным кредитам, если они пересмотрят условия со своими банками. Недавние покупатели жилья особенно встревожены, и 91% из тех, у кого осталось 25 и более лет по ипотечным кредитам, говорят, что они обеспокоены. Более половины “очень обеспокоены” тем, что их платежи значительно вырастут.

Банк Канады повышал процентные ставки восемь раз с марта 2022 года, повысив ключевую ставку до 4,5 процента с 0,25 процента. Ставки по ипотечным кредитам выросли, и по некоторым ипотечным кредитам с плавающей ставкой они превысили шесть процентов по сравнению примерно с 1,5 процентами год назад. Те, кто пользуется кредитами с плавающей ставкой, испытывают боль в режиме реального времени, но люди с кредитами с фиксированной ставкой также столкнутся с более высокими ставками после их продления, что для многих обычно происходит каждые пять лет, хотя все больше людей переходят на ипотеку со сроком продления каждые один-два года или три-четыре годы. В качестве намека на то, что должно произойти, в большинстве канадских банков основная ставка кредитования установлена на уровне 6,7% по сравнению с 2,7% в начале 2022 года.

В результате доступность жилья внезапно стала более всеобщей проблемой. Опасения по поводу доступности жилья, которые когда-то были присущи жителям дорогих городских рынков недвижимости, таких как Ванкувер и Торонто, распространились за пределы города и затрагивают нынешних домовладельцев, а не только тех, кто пытается выйти на рынок. “…Рост ставок по ипотечным кредитам привел к тому, что многие из тех, кто уже работает на рынке жилья, теперь присоединяют свой голос к кризису доступности жилья”, – говорится в исследовании.

Есть и другие признаки того, что более высокие процентные ставки снижают способность людей с комфортом сводить концы с концами. Семьдесят один процент заемщиков с фиксированной ставкой и 65 процентов заемщиков с переменной ставкой говорят, что в последнее время им пришлось сократить дополнительные расходы. Многие также воздерживаются от совершения крупных покупок, таких как крупная бытовая техника или автомобиль. Тем не менее, те, у кого ипотечные кредиты с переменной ставкой, похоже, испытывают на себе основную тяжесть финансовых проблем. Они с большей вероятностью скажут, что их финансы сейчас находятся в “плохом или ужасном” состоянии, и половина из них также признают, что им приходится прибегать к сбережениям, чтобы получить доступ к дополнительным денежным средствам, по сравнению с 45% тех, у кого есть фиксированные ипотечные кредиты.

Коррекция цен на жилье создает дополнительную нагрузку для некоторых. Средняя цена на жилье в феврале снизилась на 15% по сравнению с максимумом предыдущего года. Это не так уж важно для людей, которые купили продукты до 2020 года, потому что цены не упали ниже уровня, существовавшего до пандемии. Но это совсем другая история для многих недавних покупателей жилья, которым осталось выплачивать ипотеку 25 и более лет. Двадцать семь процентов таких домовладельцев говорят, что потеряли бы много денег, если бы их вынудили продать.

Есть и другие плохие новости для людей с ипотечными кредитами. Глава Банка Канады Тифф Маклем заявила, что процентным ставкам, возможно, придется оставаться “более высокими дольше”. Это означает, что более высокие ставки по ипотечным кредитам также будут сохраняться дольше, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Многие экономисты прогнозируют, что центральный банк может начать снижать процентные ставки в следующем году, а некоторые даже говорят, что снижение ставок может произойти в 2023 году. Без сомнения, это принесет желанное облегчение людям с ипотекой с плавающей ставкой и тем, кто с фиксированной ставкой готовится к продлению.

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы. Языки: русский, французский, английский