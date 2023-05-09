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Общество История С Днём великой Победы!

С Днём великой Победы!

Denis Dankoff Май 9, 2023 История, Новости, Новости России, Украины и стран бывшего СССР Оставить комментарий 76 Просмотров

Дорогие друзья!

От всей души поздравляем всех с Днем Великой Победы и желаем крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой, добра, благополучия в доме, радости, дружбы, любви и гармонии в семье.

С Днем Великой Победы!

Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются.

Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведёт вперёд — к новым подвигам, успехам и достижениям.

И пусть весь мир всегда живёт в мире, а о войнах напоминает лишь этот священный праздник.

Пусть над Родиной всегда будет мирное солнечное небо, а ваш дом наполнен радостью, любовью и теплом!

В этот день хочется вспомнить всех, кто отдал жизнь, подаривший будущее нам, нашим детям и внукам.

Очень хочется, чтобы настоящие и будущие молодые поколения чтили и уважали этот важный день и всё, что за ним стоит.

Еще раз с праздником Великой Победы!

С Днем Победы!

 

Команда Канадской медиа группы

Редакция Делового Монреаля

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