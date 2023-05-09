С Днём великой Победы!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем всех с Днем Великой Победы и желаем крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой, добра, благополучия в доме, радости, дружбы, любви и гармонии в семье.
С Днем Великой Победы!
Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются.
Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведёт вперёд — к новым подвигам, успехам и достижениям.
И пусть весь мир всегда живёт в мире, а о войнах напоминает лишь этот священный праздник.
Пусть над Родиной всегда будет мирное солнечное небо, а ваш дом наполнен радостью, любовью и теплом!
В этот день хочется вспомнить всех, кто отдал жизнь, подаривший будущее нам, нашим детям и внукам.
Очень хочется, чтобы настоящие и будущие молодые поколения чтили и уважали этот важный день и всё, что за ним стоит.
Еще раз с праздником Великой Победы!
С Днем Победы!
Команда Канадской медиа группы
Редакция Делового Монреаля