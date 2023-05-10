Main Deli, знаменитый монреальский мясной ресторан в классическом ретро-стиле, неожиданно закрылся

Даже премьер-министр Канады выразил сожаление по поводу неожиданного закрытия в понедельник, 8 мая, ресторана, в котором, по его словам, подавали лучшее мясо в городе.

Хотя причины совершенно неожиданного закрытия ресторана классической мясной кухни Main Deli официально не объявлены, неофициально поговаривают, что хозяева его жаловались на непомерные расходы по аренде помещения, по закупке мяса высочайшего качества, лучших соусов, хорошего вина и других ингредиентов, без которых высокой кухни не бывает, что и привело к окончанию работы заведения, которое радовало монреальцев и гостей города более полувека.

Фирменными блюдами в меню были знаменитые стейки, но ресторан славился и мясным путиным, и колбасами всевозможных видов, и шницелями, и другими мясными блюдами.

И даже Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, узнав в понедельник о печальном факте, поделился сообщением в Твиттере: “Ох. Даже самого удивляет, как же больно весть ударила. Конец десятилетий славы ресторана с Лучшим.Копчёным.Мясом.в.Монреале!”

Ресторан находился по адресу 3864 на бульваре Saint-Laurent. В курортные месяцы, чтобы попасть на ужин, надо было столик заказывать за несколько дней, да и днём народу было много. И не зря говорят о “ретро-стиле” – это было, наверно, последнее классическое заведение ресторанного бизнеса в Монреале, где все элементы, начиная от церемониала встречи посетителей и одежды официантов, до безукоризненного сервиса и, самое главное, качества еды, были безупречны.

Ну, что ж, будем надеяться на то, что кто-то из подхватит эстафету и создаст новый замечательный мясной ресторан. Нельзя сказать, что в Монреале таких мест мало, но всё же жаль, что уходит эпоха.