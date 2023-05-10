Профессии, которые исчезнут и профессии, потребность в которых возрастёт из-за развития ИИ

Как развитие Искусственного Интеллекта повлияет на занятость, безработицу и на наши зарплаты. Будущее не за горами.

В только что опубликованном докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Работа в будущем» содержится предупреждение о том, какое влияние на рынок труда окажут развивающиеся технологии, в частности искусственный интеллект.

Согласно докладу, «в глобальном масштабе», то есть, если оценивать положение во всех странах, новые технологии приведут к исчезновению большего количества рабочих мест, чем будет создано, благодаря их развитию. По меньшей мере четверть всех существующих рабочих мест претерпит серьёзные изменения.

В случае Аргентины, по оценкам доклада ВЭФ, 22% рабочих мест в экономике подвергнутся тем или иным изменениям, и в зависимости от сектора это влияние может выражаться в создании или сокращении рабочих мест.

Согласно оценкам авторов доклада, положительное влияние будет оказано на такие отрасли, как цифровая трансформация (спрос на профессии, связанные с информатикой увеличится в ближайшее уже время на 40% ), слежение за бизнесом и работа в сфере бизнес-отношений (увеличение спроса на 22%), работа в сборочных цехах (ожидается рост спроса работников на 16%), в сферах продаж, как розничной, так и оптовой торговли (8%), в сферах, связанных с развитием техники и науки (тоже 8%).

Но развитие искусственного интеллекта и других технологий окажет негативное влияние на рынок труда в других отраслях: потребность в механиках и ремонтниках автомашин, например, сократится на 10%, в бухгалтерах на 16%, в аудиторах на 23%), в административных работниках (секретари, помощники, референты) — на 30%.

По прогнозу ВЭФ другие технологии, такие как рациональное природопользование, цифровые платформы и приложения, аналитика данных в разных областях, технологии образования, Интернет вещей, создадут гораздо больше рабочих мест, чем уничтожат. Больше рабочих рук будет затребовано в электронной коммерции.

И, наконец, в отчете Всемирного экономического форума проанализировано, каким будет, помимо технологий и искусственного интеллекта, влияние различных глобальных тенденций на местный рынок труда. В отчете говорится, что почти четверть всех рабочих мест (24%) в мире изменится в течение следующих пяти лет. В 45 отраслях, в которых сегодня работают 673 миллиона работников, ожидается создание 69 миллионов новых рабочих мест, но исчезнет потребность в 83 миллионах рабочих мест. То есть, число рабочих мест сократится на 14 миллионов мест (на 2%).

Перспективы не самые блестящие, но буквально в ближайшие месяцы станет ясно, насколько «угадали» тенденции развития рынка труда ведущие экономисты мира.