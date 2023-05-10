Похищение ребёнка и счастливая развязка – 9 мая оповещение пришло на все телефоны

В 14 часов дня 9 мая практически все жители Монреаля и соседних городов получили тревожное сообщение о похищении младенца.

Многие монреальцы (и жители окрестных городов) получили вчера днём, около 14 часов, срочное уведомление системы оповещения Amber – на их телефонах появился текст, сопровождаемый жутким воем, напоминающим звуки сирены, предупреждающей о серьёзной опасности. Когда десятки, если не сотни тысяч, монреальцев бросились к своим телефонам, они прочитали сообщение о том, что в Монреале был похищен ребёнок полугодового возраста – речь о мальчике по имени Шомбо-Барака Бабайабо-Барр (Chombo-Baraka Babayabo-Barr), которого выкрал его отец Арман Бабайо (Armand Babayo – сложно сказать, разница в написании фамилии в случае младенца и похитителя стала результатом описки авторов предупреждения или же эта разница обусловлена разным написанием фамилии в случае отца и сына).

Согласно призыву о помощи, распространённому практически на все мобильные телефоны жителей района Большого Монреаля, похититель уехал и увёз ребенка на белом автомобиле Форд Фокус 2011. Был указан и номер автомашины. Понятно, что все службы монреальской полиции и полиции соседних муниципалитетов были подняты по тревоге.

Тревога была отменена в 17 часов, когда представители полиции сообщили, что ребёнок обнаружен целым и невредимым, хотя на всякий случай он был отправлен в больницу для осмотра врачами. Что касается похитителя – отца, тот был задержан, на утро 10 мая он находился в камере предварительного заключения и в течение дня должен предстать перед судом, где ему будет предьявлено обвинение.

Хотя речь, очевидно, идёт о действиях одного из родителей по отношению к общему ребёнку с другим родителем, что, к сожалению, случается регулярно, но в любом случае, имело место серьёзное преступление – похищение ребёнка, вне зависимости от обстоятельств. И общество относится к таким случаям сурово. Так что, возможно, отец и заслуживает снисхождения, но преступление он совершил, а какое именно наказание ему грозит – суд разберётся. Но лучше так не поступать.

Вчерашняя тревога опять привела к полемике в прессе и соцсетях – стоит ли пугать всех жителей города такими сиренами тревоги в случаях, имеющих, так сказать, местное значение. Кто-то поддерживает решение, потому что такие оповещения могут спасти жизни, кто-то протестует – мол, люди на самом деле пугаются, особенно из-за нынешней обстановки в мире.