Выдворение канадского дипломата из Китая является симметричным ответом

Симметричными действиями назвал объявление канадского генерального консула Дженнифер Линн Лалонд «персоной нон грата» и выдворение ее из Китая официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин 9 мая на брифинге в Пекине.

Ван Вэньбин прокомментировал сообщение об объявлении консула генерального консульства Канады в Шанхае «персоной нон грата» и просьбу покинуть Китай не позднее 13 мая.

Китайский дипломат отметил, что, несмотря на серьезные демарши Китая, Канада объявила китайского дипломата «персоной нон грата» на основании ложного обвинения Китая во вмешательстве во внутренние дела Канады. Китай осудил и решительно выступил против этого.

Ван Вэньбин указал, что Китай никогда не вмешивается во внутренние дела других стран. Заявления о вмешательстве необоснованны. Это идеологически и политически мотивированные манипуляции, направленные на клевету и очернение Китая. Необоснованное решение Канады объявить китайского дипломата «персоной нон грата» является вопиющим шагом, нарушающим основные нормы, регулирующие международные отношения, и преднамеренным ударом по отношениям Канады с Китаем.

В ответ на недобросовестные действия Канады Китай решил принять ответные контрмеры, объявив «персоной нон грата» консула Генерального консульства Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд, которую попросили покинуть Китай не позднее 13 мая. Этот шаг направлен на защиту законных прав и интересов Китая и является полностью оправданным и необходимым.

Представитель китайского МИД подчеркнул, что китайские дипломатические и консульские представительства, а также дипломаты и консульские работники в Канаде соблюдают соответствующие международные конвенции и канадские законы и постановления. Они выполняли свои обязанности в соответствии с законом. Необоснованные и ошибочные действия канадского правительства наносят серьезный ущерб законным правам и интересам китайского дипломатического и консульского персонала. Китай этого не приемлет.

«Мы не поколеблемся в нашей решимости отстаивать интересы Китая. Мы призываем Канаду немедленно прекратить свои провокации. Если Канада решит продолжить свои бессмысленные действия, Китай жестко отреагирует, и все последствия, вытекающие из этого, будут на совести Канады», — сказал в заключение Ван Вэньбин.