FILE PHOTO: The logo of battery recycler Li-Cycle Holdings Corp is displayed on their offices in Phoenix, Arizona, U.S. June 30, 2022. REUTERS/Ernest Scheyder

Компания Glencore объединилась с канадской Li-Cycle Holdings для строительства завода по переработке аккумуляторов















Планы по строительству крупнейшего в Европе завода по переработке аккумуляторов озвучили в швейцарской компании Glencore. Компания Glencore объединила усилия с канадской Li-Cycle Holdings для строительства завода по переработке аккумуляторов в Италии, который должен стать крупнейшим предприятием такого рода в Европе. Швейцарская компания, которой принадлежит 10% акций Li-Cycle, хочет преобразовать старый завод по переработке свинца на Сардинии в завод по переработке аккумуляторов для получения кобальта, лития и никеля. Указано, что завод могут ввести в эксплуатацию в конце 2026 года или в начале 2027 года. Предприятие будет перерабатывать от 50 000 до 70 000 тонн в год предварительного обработанного лома.

