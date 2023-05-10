Компания Glencore объединилась с канадской Li-Cycle Holdings для строительства завода по переработке аккумуляторов

Планы по строительству крупнейшего в Европе завода по переработке аккумуляторов озвучили в швейцарской компании Glencore.

Компания Glencore объединила усилия с канадской Li-Cycle Holdings для строительства завода по переработке аккумуляторов в Италии, который должен стать крупнейшим предприятием такого рода в Европе.

Швейцарская компания, которой принадлежит 10% акций Li-Cycle, хочет преобразовать старый завод по переработке свинца на Сардинии в завод по переработке аккумуляторов для получения кобальта, лития и никеля.

Указано, что завод могут ввести в эксплуатацию в конце 2026 года или в начале 2027 года. Предприятие будет перерабатывать от 50 000 до 70 000 тонн в год предварительного обработанного лома.