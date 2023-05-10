В Канаде уволили с работы родителей заявившего всего о двух полах ученика

Родители ученика средней школы Онтарио, которому в настоящее время отказано в обучении из-за его взглядов на гендерные вопросы, были отправлены в отпуск со своих преподавательских должностей и подвергнуты расследованию по обвинению в соучастии.

17-летний Джош Александр был отстранен от посещения уроков и «исключен» из средней школы Святого Иосифа в Школьном совете католического округа округа Ренфрю (RCCDSB) с ноября после того, как он организовал акцию протеста в защиту права учениц на раздевалки только для девочек.

Он также выразил свою искреннюю религиозную веру в то, что есть только два пола во время дебатов в классе. Джош считает, что его родители сейчас «подвергаются нападкам» просто за то, что вырастили его.

«Несколько раз меня задерживали, арестовывали, обвиняли, отстраняли от работы, исключали, угрожали и подвергали нападению. Я отстаивал свою позицию. Ответственность за последствия лежит на мне, и я с радостью принимаю это. Но теперь они связываются с моей семьей? Жалкие тираны», — написал Джош в Twitter.

Джош объяснил, что две недели назад его отец, Мэтт Александр, который преподает в 7 и 8 классах, получил уведомление о том, что он был отправлен в отпуск и находится под следствием школьного совета округа Ренфрю (RCDSB). Конкретной причины принятого решения школьный совет не указал.

Затем 5 мая мать Джоша, Николь Александер, воспитательница детского сада в том же округе, также была отправлена в отпуск и проинформирована, что она тоже находится под следствием после недавнего инцидента с ЛГБТ-флагом в детском саду.

Джош рассказал, что неизвестный повесил этот флаг на дверь детского сада его матери без ее разрешения. Николь сняла его, а затем пошла заниматься своим дневным преподаванием, но ее вызвали на встречу с суперинтендантом.

Николь сообщили, что кто-то сообщил о ней, и попросили подтвердить, что она сняла флажок с двери своей группы. Когда она сказала, что сняла флаг, ей ответили, что для защиты учеников школе пришлось отправить ее в отпуск и под следствие.

Ни Мэтт, ни Николь никогда публично не комментировали гендерный вопрос или участие их сына в дебатах. Джош приложил все усилия, чтобы удержать своих родителей от того, что он считает своей борьбой, даже зашел так далеко, что официально вышел из-под родительского контроля в целях апелляции против его исключения из школы.

После того, как ему запретили получать образование, Джош организовал мероприятия в знак протеста против того, что он считает идеологической обработкой канадских учеников, а также против времени рассказов о трансвеститах.

Джош подал жалобу о нарушении прав человека на основании религиозной дискриминации. Однако RCCDSB использует политику, разработанную Комиссией по правам человека Онтарио, в качестве причины для исключения Джоша из получения образования, предполагая, что убеждения Джоша равносильны «запугиванию».

В руководстве Комиссии по правам человека Онтарио в отношении раздевалок и туалетов говорится, что «транс-человек не должен пользоваться отдельной уборной или раздевалкой, потому что другие выражают дискомфорт или трансфобное отношение, например, что „транс-женщины представляют угрозу для других женщин“».

Напомним, в феврале Джош был арестован за попытку пойти в школу после запрета. При этом школа запретила ему посещать занятия, но не отчислила, что лишило молодого человека возможности поступить в другую школу.